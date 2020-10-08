Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 октября 2020 года: на "ковидные" выплаты медикам направят 35 миллионов рублей

Врачи Мурманской области, работающие с ковидными пациентами, получат заслуженные выплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 8 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15743 заболевших COVID-19, 12916 человек выздоровели и 228 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8929 человек. 91 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2332 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 13411 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 133 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+5, всего 621), Североморске (+7, всего 1432), Мончегорске (+3, всего 588), Кольском районе (+5, всего 513), Апатитах (+2, всего 332), Оленегорске (+9, всего 237), Кировске (+3, всего 187), ЗАТО Видяево (+1, всего 30), Кандалакшском районе (+3, всего 226), Ковдорском районе (+1, всего 168), Ловозерском районе (+2, всего 75).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8929 случаев

Белокаменка - 2332 случая

Североморск - 1432 случая

Печенгский район - 621 случай

Мончегорск – 588 случаев

Кольский район - 513 случаев

Апатиты – 332 случая

Оленегорск – 237 случаев

Кандалакшский район – 226 случаев

Кировск – 187 случаев

Ковдорский район - 168 случаев

Ловозерский район - 75 случаев

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 30 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8929

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 226

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 332 и 187 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 513 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Заслуженная выплата

Более 35 млн рублей направят на стимулирующие выплаты медработникам

В октябре из областного бюджета направят более 35 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам региона, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. За работу в сентябре сотрудники медучреждений, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области для областных учреждений здравоохранения выделено более 35 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства Мурманской области.

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