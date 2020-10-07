У карельской рыбы - международное признание

Николай Федоренко разводит форель уже 30 лет.

Николай Федоренко проводит нас в свой кабинет и показывает награды. Ими заставлены буквально все полки! А некоторые заняли свое место совсем недавно - после того, как в столице в конце сентября этого года прошла выставка WorldFood Moscow 2020. Список продуктов-победителей выглядит так: «Ломтики форели холодного копчения» («золото), «Филе форели соленое» («золото») и «Икра лососевая зернистая замороженная форели аквакультуры» (гран-при).

В престижной выставке участвуют компании со всего мира. Форелевод Николай Федоренко представляет на ней продукцию, произведенную в Карелии, уже шестой год подряд и... каждый раз завоевывает гран-при. При этом с выставки «Агрорусь», которая прошла чуть раньше конкурса WorldFood Moscow 2020, Николай Федоренко тоже привез богатый урожай наград высшей степени: три золотых медали и гран-при.

- Участие в таких выставках дает нам возможность подтверждать свою квалификацию. В первую очередь это важно для нас самих, - объясняет Николай Владимирович.

Фото: Сергей Юдин

И приглашает нас туда, где куются его победы, - на производство.

На космическом корабле

Садимся на катер Challenger (он, и правда, чем-то напоминает космический корабль!) и плывем в открытую Онегу - к садкам, где специалисты компании Николая Федоренко выращивают рыбу. Причаливаем к острову, откуда открывается красивейшая панорама. Между тем форелевод показывает нам пушку для кормления рыб - специальное устройство, которое позволяет распределять корм равномерно.

Подходим к одному из сотрудников предприятия - рыбоводу Дмитрию Ильину. Он как раз отвечает за то, чтобы рыбы были обеспечены кормом.

- Работа спорится, - говорит он. - Кстати, летом трудовой день длиннее, зимой, естественно, короче. Но заняться всегда есть чем.

Наш собеседник уверен: главное - делать свое дело с любовь. Тогда и рыба будет вкусной!

- Я сам очень люблю уху. И, конечно, жареную тоже, - добавляет Дмитрий Ильин. - Готовлю сам. Секретный рецепт? Ну... прежде чем солить, натираю сахарным песком. Он впитывает лишний жир.

Фото: Сергей Юдин

Рост в семь раз

Экскурсия продолжается. Николай Федоренко проводит нас в цеха, где изготавливаются сети и хомуты для садков. К беседе подключается сестра Николай Владимировича Валентина Орлова, помогающая вести хозяйство.

- Производство садков - процесс, можно сказать, бесконечный, - смеется она. - Какие-то рвутся, какие-то изнашиваются... Нужно поддерживать их в надлежащем состоянии.

Идем дальше. Видим новую коптильню, которую планируется ввести в строй в ближайшее время. А вообще, планов по расширению производства у форелевода много. Например, уже в следующем году Николай Федоренко намерен запустить мальковый цех.

- Это пока планы, но, как показывает практика, планам суждено сбываться, - говорит карельский форелевод. - Посудите сами: еще пять лет назад мы производили 500 тонн рыбы. Теперь - 2,5 тысяч тонн! Рост в семь раз. Тоже ведь когда-то только мечтать о таких показателях могли, но сейчас они стали реальностью.

Мнение шейха

Останавливаясь возле одного из станков, Николай Федоренко соглашается раскрыть секрет, позволяющий побеждать на международных выставках: самое важное - это натуральность продукции. Это значит, что никаких консервантов и усилителей вкуса.

Фото: Сергей Юдин

- Вкус у нашей рыбы и так замечательный! - продолжает рассказ наш проводник. - Кстати, расскажу любопытную историю. Однажды мне довелось беседовать с одним арабским шейхом. Он сказал: «Мы свою рыбу не едим. Она суха и бесполезная. Надо есть рыбу из северных водоемов - она насыщена жирами, которые необходимы человеческому организму». И вы знаете, я на все 100% согласен с этим мнением. Наша уникальная природа сделала нам подарок, и грех им не воспользоваться.

О карельской природе Николай Федоренко может рассказывать часами. Он утверждает, что долг каждого - беречь и охранять ее. И старается доказать это на примере своей компании. Так, власти Карелии не раз требовали производителей обеспечить глубокую переработку рыбы. На предприятии Николая Федоренко этот процесс был запущен еще десять лет назад.

Фото: Сергей Юдин

«Все возможно!»

В завершение экскурсии заезжаем в фирменный магазин Николая Федоренко на трассе Кола в селе Янишполе. Торговля идет бойко, трасса оживленная: рыбу только успевают подвозить!

Кстати, совсем недавно, в середине сентября, форелевод открыл еще один магазин в Петрозаводске (новый «У якоря» находится по адресу: улица Льва Толстого, 8). А до этого была открыта торговая точка в Москве. Она называется «Карелия» и находится в доме 52 по улице Мытная.

Как оказалось, сейчас у Николая Федоренко существуют планы по открытию еще одного магазина в российской столице.

- Пока что могу сказать только одно: это будет очень хорошее место, прямо у одной из станций метро, - добавляет форелевод. - Кроме того, думаем над тем, чтобы открыться в районе Древлянка (эту идею Николаю Федоренко предложил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, - Ред.). А еще я знаю, что появления нашего магазина с большим нетерпением ждут в Петербурге. Что же... Поживем - увидим. Все возможно!

НА ЗАМЕТКУ

WorldFood Moscow, на которой одержал победу карельский форелевод Николай Федоренко, - это крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса и главное место встречи лидеров food-индустрии в преддверии нового финансового года.

Вот награды Николя Федоренко с WorldFood Moscow 2020… Фото: Сергей Юдин

На выставке традиционно представлена продукция от производителей и поставщиков в 15 продуктовых категориях.

На площадке выставки WorldFood Moscow собираются все лидеры продуктового ритейла: топ-менеджеры сетей Ашан, Пятерочка, Перекресток, Вкуссвил, Лента, Магнит, Metro C&C, Selgros.

...а вот - с выставки «Агрорусь». Фото: Сергей Юдин

КСТАТИ

Напомним, что в церемонии открытии магазина «У якоря» принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

- Несколько лет назад мы осознали, что перед нами стоит довольно острая проблема: в нашем регионе не развита торговля продукцией местных производителей, - сообщил тогда он. - Мы начали прорабатывать этот вопрос, и уже в 2018 году на проспекте Ленина был открыт первый такой магазин (он тоже принадлежит Николаю Федоренко, - Ред.). Эта торговая точка очень быстро стала популярной, сразу доказав свою востребованность.

Подробнее об открытии нового магазина можно прочитать по ссылке.

НАША СПРАВКА

Садковые хозяйства предприятия Николая Федоренко расположены в Кондопожской губе Онежского озера, второго по величине пресноводного водоема в Европе. Путь до цеха по переработке занимает менее двух часов, что позволяет сохранить свежесть форели и обеспечивает высочайшее качество продукции.

При этом цех по переработке рыбы находится рядом с федеральной трассой Санкт-Петербург-Мурманск в поселке Березовка, имеет удобные подъездные пути, что удобно как для покупателей из Карелии, так и Москвы и Петербурга.

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