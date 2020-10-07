«Игра света» Александра Лубянцева

фото пианиста Александра Лубянцева

Музыкант представит программу «Игра света», которая будет включать в себя произведения А.Н. Скрябина и М. Равеля.

Александр Лубянцев родился в 1986 году в семье музыкантов (отец – хоровой дирижер, мать – пианистка), начал обучаться игре на фортепиано в пять лет. В 2007 году удостоился III премии ХIII Международного конкурса имени П.И.Чайковского, а на ХIV международном конкурсе имени П.И.Чайковского получил Специальный приз критиков.

фото пианиста Александра Лубянцева

Мне удалось взять интервью у пианиста. Передо мной предстал человек, трогательно укутанный шарфом, в смешных желтых калошах, в некоторой степени получающий удовольствие от того, что в этой ситуации и в таком образе он может быть органичным, быть самим собой. Скромный и харизматичный, вдумчивый и искренний музыкант вкрадчивым, немного уставшим голосом рассказывал о творческом подходе к профессии, о своей педагогической деятельности в консерватории, об искусстве интерпретации, о настоящих и будущих музыкальных проектах и, конечно, о новой программе, которая будет представлена 9 октября в Большом зале Петрозаводской консерватории.

«Лучи света из-под ровной воды»

– Александр, расскажите подробнее о Вашем концерте. В чем смысл названия программы? Игра и свет, свет и игра – в чем союз и противоречие этих образов?

– Название программы я придумал сам, и оно обусловлено тем, что у Ровеля и Скрябина есть произведения, названия которых так или иначе связаны с образами игры и света. Например, у Ровеля есть сочинение «Игра воды». Если говорить о произведениях Скрябина, то одним из мотивов его творчества является образ света, который в зависимости от звучания и исполнения того или иного музыкального пассажа, принимает определенный цвет. Музыкальная октава состоит из семи основных звуков, в спектре солнечного света – столько же цветов. Создавая музыку с помощью световых эффектов Скрябин пытался погрузить слушателя в иллюзорное пространство своих произведений, состоящее из музыкальных созвучий и многообразных музыкальных интонаций. В какой-то степени в названии программы скрыт «обман». Слушатель может пойти на концерт, предполагая увидеть на сцене некие спецэффекты, «играющие огоньки». Но передо мной стояла немного другая задача. В первую очередь, содержательная составляющая музыки должна перекликаться с атмосферой света, игрой света, быть способной менять пространство и атмосферу в зале. Компонуя программу концерта, я стремился создать сюжет из сочиненных пьес, сюжет, который изначально композиторами не подразумевался. У Скрябина «неуравновешенная», сложная музыка. У Равеля она более спокойна и мелодична. В этом частично состоит замысел «музыкальной игры света».

– Вы являетесь мастером интерпретации в исполнении музыки. Слово «интерпретация» в переводе с латыни означает «разъяснение, объяснение».

В какой степени для Вас этот процесс стал творческим? Создать новое творение музыкального искусства из традиционного понимания и восприятия музыки – это серьезный труд, совмещенный с удовольствием, не так ли?

– Я могу рассматривать определение «мастер интерпретации» в том случае, если музыкант при этом обладает своим взглядом на музыку, пониманием ее и восприятием. Мастер – индивидуальность, и это качество почти равноценно названному определению, на мой взгляд. И, конечно, при этом мое собственное понимание музыки должно найти отклик у слушателя – в этом и заключается цель, задачи творчества и искусства. Да, безусловно, труд неотделим от процесса удовольствия: в этом я вижу смысл, прежде всего, для себя как для музыканта и профессионала.

– На мой взгляд, у каждого музыканта есть свой уникальный способ интерпретации сочинения. Есть ли он у Вас? По каким признакам можно понять, что в данную минуту играет именно Александр Лубянцев?

– Классическая музыка (если быть более конкретным – поздняя романтическая) как одно из музыкальных направлений подразумевает четкие указания композитора. Теоретически исполнителю много не надо, поскольку, по сути, в нотном тексте все прописано. Но каждый музыкант по-своему понимает музыку, каждый по-своему способен ее объяснить. Это опять можно отнести к вопросу об интерпретации, а, если говорить о своей идее, то у меня есть небольшие отличительные музыкальные произведения (Александр играет отрывок из произведения М. Равеля «Ночной Гаспар»). Здесь я могу предложить четкий вариант, с более усиленным звучанием, к примеру. Оригинальное произведение существует только ,в нотах. Бывают интерпретации ближе к тексту, бывают – дальше, на мой взгляд. По-моему мнению, у людей, особенно у искушенных слушателей, существует потребность в культуре, в отличие от других существ. И у них воспитывается привычка реагировать, воспринимать музыку как часть культуры. И осознание этого приходит с процессом определенного развития.

«Это возможность получить тонус»

– Участие в конкурсе имени П.И. Чайковского это определенная строка Вашей биографии или здесь важен сам процесс покорения этой вершины? Вы получили независимый Приз критики. Какое значение он имеет для Вас как для профессионала и личности?

– Я пытался принимать участие в конкурсе, если не ошибаюсь, четыре раза. Когда уже не было возможности, то у меня изменился способ занятий, я стал по-иному понимать и чувствовать способы интерпретации игры. Я стал исполнять музыку несколько по-другому. Участие в конкурсах – это возможность получить тонус от самого процесса подготовки к выступлению. Для меня важно, чтобы меня сравнивали с другими пианистами. Это своеобразная работа над собой, и в этом, безусловно, есть какой- то смысл (улыбается). Вдобавок, посетить мероприятие, познакомиться с музыкантами-коллегами – это здорово!

«Для меня изначально важен текст»

– Вы являетесь преподавателем кафедры специального фортепиано Петрозаводской консерватории. Есть ли у Вас особенная система обучения студентов?

– Я не могу сказать о том, что у меня есть особенная система обучения, но могу сказать определенно, что для меня важно, чтобы студент приходил на занятие подготовленным, предварительно разобрав партии произведения. Первое, что я делаю – это открываю ноты и сравниваю текст. Очень часто бывает трудно собрать текст правильно, буквально собрать ноты, которые прописаны, не говоря уже о работе над штрихами, педализацией и динамикой. Эта работа происходит на начальном этапе со студентом. Существует такое понятие, как «читать с листа». Этим я не занимаюсь, причем осознанно. Если я что-нибудь замечаю в процессе обучения, то всегда акцентирую на этом внимание студента. Что касается интерпретации, то здесь изо всех сил надо уметь себя укрощать и в процессе исполнения давать студенту возможность воплощать свое понимание работы над сочинением. И я стараюсь это делать. Для меня изначально важен текст, затем – концепция.

О благотворительных концертах

– Вы бесплатно выступаете в музыкальных школах, даете шефские концерты, играете в домах престарелых. Расскажите об этой миссии, в чем она заключается?

– Для меня это важно. Мне кажется, это чудесно, когда есть возможность поделиться с людьми музыкой. Возможно, для них этот подарок станет настоящим праздником и тем, в чем они нуждаются в данный момент. Наверно, это сказано высокопарно, но я уверен, что это необходимо людям. Одна из важных составляющих человеческой жизни – делиться тем, чем возможно, и уметь помогать. Творчество безгранично. Если у меня есть возможность сделать прекрасный поступок – я это делаю. К тому же возможность принять участие в подобном мероприятии – это хорошая возможность обыгрывать музыкальный репертуар. В этом для меня также заложен особенный смысл.

– Расскажите о Ваших творческих планах.

– Что касается творчества, хотелось бы создать интересную красивую программу и сочинить необычное творение, которое найдет отклик в душе слушателя.