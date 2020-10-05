Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 октября 2020 года: 10 городов участвуют во втором этапе исследования иммунитета на ковид

Исследование на антитела продолжается.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 5 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15375 заболевших COVID-19, 12658 человек выздоровели и 225 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8694 человека. 85 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2323 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 13052 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 105 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+8, всего 614), Североморске (+3, всего 1403), Мончегорске (+3, всего 585), Кольском районе (+2, всего 493), Апатитах (+1, всего 322), Оленегорске (+2, всего 208).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 8694 случая
Белокаменка - 2323 случая
Североморск - 1403 случая
Печенгский район - 614 случаев
Мончегорск – 585 случаев
Кольский район - 493 случая
Апатиты – 322 случая
Кандалакшский район – 219 случаев
Оленегорск – 208 случаев
Кировск – 181 случай
Ковдорский район - 161 случай
Ловозерский район - 71 случай
Терский район – 37 случаев
ЗАТО Видяево - 28 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 8694
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 37
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 219
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 322 и 181 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 493 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Второй этап стартовал
В Мурманской области продолжается масштабное исследование на антитела к CoViD-19. В Мурманске и еще девяти муниципалитетах области развернуты пункты забора крови. Они расположены по тем же адресам, что и на первом этапе исследования. Как правило, во взрослых и детских поликлиниках.
В Мурманске режим работы процедурных кабинетов - с 09.00 до 15.00. В остальных муниципалитетах - с 09.00 до 12.00.
- С учетом возможных отпусков, командировок, болезней, нежелания, иных причин невозможности принять участие во втором этапе исследования, нам необходимо набрать минимум 80% волонтеров от числа участвовавших в первом этапе, - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.
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