Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 октября 2020 года: 37 врачей привились от коронавируса

Врачи Мурманской области первыми привились от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 6 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15486 заболевших COVID-19, 12707 человек выздоровели и 225 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8752 человека. 58 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2323 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 13163 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 111 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+1, всего 615), Североморске (+7, всего 1410), Кольском районе (+10, всего 503), Апатитах (+5, всего 327), Кандалакшском районе (+4, всего 223), Оленегорске (+17, всего 225), Кировске (+1, всего 182), Ковдорском районе (+6, всего 167), Ловозерском районе (+2, всего 73).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8752 случая

Белокаменка - 2323 случая

Североморск - 1410 случаев

Печенгский район - 615 случаев

Мончегорск – 585 случаев

Кольский район - 503 случая

Апатиты – 327 случаев

Оленегорск – 225 случаев

Кандалакшский район – 223 случая

Кировск – 182 случая

Ковдорский район - 167 случаев

Ловозерский район - 73 случая

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8752

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 223

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 327 и 182 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 503 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Первый опыт

Первыми в Мурманской области от коронавируса привились медработники Мурманской областной больницы.

За состоянием здоровья медицинских работников, которые первыми получили отечественные прививки против коронавирусной инфекции, внимательно наблюдали врачи. Самый ответственный период – первые три дня после инъекции. – Отмечены единичные случаи незначительного повышения температуры. Это считается нормальной реакцией организма. Сегодня 11-й день после первых прививок. Можно сказать, что первая вакцинация от коронавируса в регионе прошла благополучно, — отметили в региональном минздраве.

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