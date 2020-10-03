Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 октября 2020 года: учителя заболели коронавирусом

В Мурманской области учителя заболели коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15270 заболевших COVID-19, 12642 человека выздоровели и 225 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8609 человек. 72 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2322 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 96 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+2, всего 606), Североморске (+10, всего 1400), Кольском районе (+1, всего 491), Апатитах (+1, всего 321), Кировске (+1, всего 181) и Оленегорске (+9, всего 206).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8609 случаев

Белокаменка - 2322 случая

Североморск - 1400 случаев

Печенгский район - 606 случая

Мончегорск – 582 случая

Кольский район - 491 случай

Апатиты – 321 случай

Кандалакшский район – 219 случаев

Оленегорск – 206 случаев

Кировск – 181 случай

Ковдорский район - 161 случай

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8609

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 219

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 321 и 181 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 491 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

А что в школах?

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Мурманской области, губернатор Андрей Чибис сообщил, что досрочных каникул у школьников не будет - эпидобстановка позволяет учиться и дальше, причем не на удаленке. Такую меру примут, если половина всех образовательных учреждений региона будет закрыта на карантин из-за ОРВИ, гриппа или COVID-19.

По данным оперативного штаба Заполярья, в сентябре переводились на дистанционное обучение 7 классов из-за ковида и 15 из-за ОРВИ. Карантин коснулся 17 образовательных организаций в 6 городах области. Его вводят тогда, когда в классе выявлен заболевших коронавирусом или 20% учащихся находятся на больничном.

По причине ОРВИ классы учатся дистанционно до семи дней. За первые три недели обучения на такой формат переводили 114 классов (65 за первые 2 недели обучения, 49 классов за третью). В последнюю неделю сентября ушли на «удаленку» только 6 классов по всей области.

- Произошло формирование коллективов, источники инфекции даже в легкой форме не были допущены до учебного процесса, и образовательные организации входят в обычный режим работы, - пояснила главный санитарный врач Лена Лукичева.

Правда, в Мурманской области зафиксированы случаи коронавируса среди педагогов - классных руководителей.

- Связи заболевания с посещением образовательных учреждений у учащихся не отмечается. Все заболевшие либо не посещали учебные заведения с марта, когда начались изоляционные мероприятия, либо имели контакт с положительными родственниками в семье. Многие находились на домашней изоляции и были обследованы на 10-й день карантина, либо их обследовали в связи с плановой операцией, выездом на соревнования или по другим личным причинам, - отметила Лена Лукичева.

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