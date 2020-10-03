Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 октября 2020 года: учителя заболели коронавирусом

В Мурманской области учителя заболели коронавирусом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15270 заболевших COVID-19, 12642 человека выздоровели и 225 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8609 человек. 72 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2322 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 12948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 96 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+2, всего 606), Североморске (+10, всего 1400), Кольском районе (+1, всего 491), Апатитах (+1, всего 321), Кировске (+1, всего 181) и Оленегорске (+9, всего 206).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 8609 случаев
Белокаменка - 2322 случая
Североморск - 1400 случаев
Печенгский район - 606 случая
Мончегорск – 582 случая
Кольский район - 491 случай
Апатиты – 321 случай
Кандалакшский район – 219 случаев
Оленегорск – 206 случаев
Кировск – 181 случай
Ковдорский район - 161 случай
Ловозерский район - 71 случай
Терский район – 37 случаев
ЗАТО Видяево - 28 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 8609
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 37
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 219
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 321 и 181 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 491 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
А что в школах?
На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Мурманской области, губернатор Андрей Чибис сообщил, что досрочных каникул у школьников не будет - эпидобстановка позволяет учиться и дальше, причем не на удаленке. Такую меру примут, если половина всех образовательных учреждений региона будет закрыта на карантин из-за ОРВИ, гриппа или COVID-19.
По данным оперативного штаба Заполярья, в сентябре переводились на дистанционное обучение 7 классов из-за ковида и 15 из-за ОРВИ. Карантин коснулся 17 образовательных организаций в 6 городах области. Его вводят тогда, когда в классе выявлен заболевших коронавирусом или 20% учащихся находятся на больничном.
По причине ОРВИ классы учатся дистанционно до семи дней. За первые три недели обучения на такой формат переводили 114 классов (65 за первые 2 недели обучения, 49 классов за третью). В последнюю неделю сентября ушли на «удаленку» только 6 классов по всей области.
- Произошло формирование коллективов, источники инфекции даже в легкой форме не были допущены до учебного процесса, и образовательные организации входят в обычный режим работы, - пояснила главный санитарный врач Лена Лукичева.
Правда, в Мурманской области зафиксированы случаи коронавируса среди педагогов - классных руководителей.
- Связи заболевания с посещением образовательных учреждений у учащихся не отмечается. Все заболевшие либо не посещали учебные заведения с марта, когда начались изоляционные мероприятия, либо имели контакт с положительными родственниками в семье. Многие находились на домашней изоляции и были обследованы на 10-й день карантина, либо их обследовали в связи с плановой операцией, выездом на соревнования или по другим личным причинам, - отметила Лена Лукичева.
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