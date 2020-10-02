Переезжаем из Мурманска во Владимир: что нужно знать, как организовать переезд

Переезжаете во Владимир? Мы дадим полезные советы! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы мы не любили Заполярье, но иногда приходится с ним прощаться и менять место жительства.

Каждый из нас выбирает тот город, к которому лежит сердце. Для многих северян это Владимир - колыбель древнерусской истории.

Этот красивейший город входит в "Золотое кольцо" России, один из крупнейших туристических центров нашей Родины, он очень уютный, красивый, а население всего около 360 тысяч человек - идеальный вариант для тех, кто не хочет жить в густонаселенном городе.

Специально для тех, кто намеревается переехать во Владимир, "Комсомольская правда"-Мурманск" приготовила справочник. Их него вы узнаете особенности жизни в этом городе, справочную информацию про инфраструктуру, транспорт, социальные объекты. А также, самое главное, как выбрать квартиру во Владимире.

Справочник от "Комсомолки" вы найдете здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru