Руководитель – это талант и большой труд

Ведущий специалист группы коммерческого обеспечения транспортного управления Кировского филиала АО «Апатит» Азнив Берсегян и ведущий инженер тепловодотехнической группы Управления главного энергетика КФ АО «Апатит» Александр Борознов.

Молодые, амбициозные, готовые вести за собой - все это про участников конкурса «Молодой руководитель-2020», который ежегодно проводит компания «ФосАгро». Он помогает выявить тех сотрудников, которые только начали восхождение по карьерной лестнице, но уже впечатляют результатами своей работы.

Победитель из Череповца

Стартовал конкурс в декабре 2019 года, в нем приняли участие 70 сотрудников до 30 лет и со стажем не менее года из разных подразделений, 24 из них вышли в финал, а 19 – в суперфинал, который на днях состоялся в Волховском филиале АО «Апатит», с учетом всех требований по безопасности из-за коронавируса. Залог успеха в соревновании – создание качественного и готового к реализации проекта, который улучшит работу предприятия.

- Участники конкурса великолепно справились с новым вызовом и показали, что умеют решать задачи в цифровом формате, их проекты оформлены и представлены на современном, высоком уровне. Радует, что все представленные работы не останутся на бумаге, а будут реализованы на практике и принесут пользу компании, - прокомментировала конкурс заместитель директора по персоналу АО «Апатит» Диана Сидельникова.

Победителем конкурса стала руководитель группы по администрированию ключевых показателей эффективности дирекции по персоналу и социальной политики АО «Апатит» Анна Карабанова, которая представила проект «Ликвидация безграмотности работников АО «Апатит» в вопросах мотивации и оплаты труда».

- Эмоции переполнили, когда услышала, что мой проект жюри признало лучшим! Огромное спасибо за такую высокую оценку и поддержку моей работы! В течение этих восьми месяцев я многому научилась, познакомилась с интересными, увлеченными людьми, испытала незабываемые эмоции от достигнутых результатов. А эта победа дает дополнительную уверенность в профессиональной компетентности, силы и энергию на то, чтобы развиваться дальше и приносить больше пользы компании, - рассказала Анна Карабанова после награждения.

Показателем ее успеха, как молодого руководителя, стало то, что ее проект частично реализован в транспортном управлении и стал эффективным.

Специальные номинации

Второе место заняла специалист отдела по экологическому контролю и природопользованию Волховского филиала АО «Апатит» Мария Сысоева с проектом «Организация селективного сбора отходов, который обеспечит выполнение законодательства, реализация (передача на утилизацию) отхода полипропиленовой тары незагрязненной». Третье – ведущий инженер по энергонадзору отдела главного энергетика Балаковского филиала АО «Апатит» Мария Конюхова, разработавшая проект «Модернизация схемы теплоснабжения приточной вентиляции ПЭФК уч. 3, 4».

Также жюри наградило победителей в специальных номинациях. «Лучшим транспортным проектом» стала работа «Анализ и совершенствование технологического процесса работы пути необщего пользования Кировского филиала АО «Апатит» ведущего специалиста группы коммерческого обеспечения транспортного управления Кировского филиала АО «Апатит» Азнив Берсегян.

– В этом году я более осознанно подошла к выбору темы, уверенней держалась на защите, вела диалог, подбирала аргументированные доводы, – рассказывает Азнив Барсегян. – Очно-заочный формат мне не мешал, я воспринимала его как данность, к которой необходимо адаптироваться. В проекте я предложила пути развития транспортной инфраструктуры станции Айкувен. Это та среда, в которой работаю, хорошо разбираюсь, вижу процессы и понимаю, что некоторые из них можно оптимизировать. Каждому хочется, чтобы его проект реализовали на практике, но я не забегаю вперед: все решат специалисты отдела операционных улучшений КФ АО «Апатит». Мне «Молодой руководитель» дал многое, особенно с точки зрения развития профессиональных компетенций.

А в номинации «Лучший технический проект» победил инженер по развитию энергетических объектов управления по реализации строительства инвестиционных проектов Волховского филиала АО «Апатит» Владимир Табаков, который представил работу «Перевод АО «Апатит» на собственное снабжение хозяйственно-питьевой водой».

Продолжение следует

Но не победой единой значим этот конкурс. «Молодой руководитель-2020» - это серьезная мотивация двигаться дальше и развивать свои профессиональные навыки, это шанс получить опыт, пообщаться с такими же вдохновленными сотрудниками, как и ты.

Ведущий инженер тепловодотехнической группы управления главного энергетика КФ АО «Апатит» Александр Борознов стал дебютантом конкурса, а его работа «Система рекуперации» заняла второе место среди разработок специалистов КФ АО «Апатит» и произвела фурор на суперфинале.

– Я предложил использовать оборудование, которое позволит значительно сократить затраты на тепловую энергию, снизит теплопотери, – сказал он. – Проект сложный, потребовал глубокого технического анализа, экономических расчетов. Главная сложность конкурса – дистанционный формат. Живой диалог гораздо эффективней, есть контакт глаза в глаза, выступление получается более выразительным и эмоциональным. А так несколько раз переделывал текст презентации: старался, чтобы все было предельно четко, лаконично, понятно и по делу.

Только закончившись, конкурс «Молодой руководитель-2020» готов начаться заново. Но в следующем году суперфинал пройдет уже в другом городе, и шанс велик, что примет гостей именно Кировск.

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