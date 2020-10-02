Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 октября 2020 года: в регионе увеличат число рейдов по соблюдению масочного режима

Рейдов в магазины станет больше.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15082 заболевших COVID-19, 12482 человека выздоровели и 218 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8490 человек. 67 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2321 заразившийся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 12761 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 93 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+1, всего 592), Кольском районе (+5, всего 486), Мончегорске (+2, всего 581), Кировске (+1, всего 179), Апатитах (+5, всего 317), Оленегорске (+4, всего 196), ЗАТО Видяево (+3, всего 28), Ковдорском районе (+3, всего 160), Кандалакшском районе (+2, всего 215).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 8490 случаев
Белокаменка - 2321 случай
Североморск - 1373 случая
Печенгский район - 592 случая
Мончегорск – 581 случай
Кольский район - 486 случаев
Апатиты – 317 случаев
Кандалакшский район – 215 случаев
Оленегорск – 196 случаев
Кировск – 179 случаев
Ковдорский район - 160 случаев
Ловозерский район - 71 случай
Терский район – 37 случаев
ЗАТО Видяево - 28 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 8490
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 37
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 215
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 317 и 179 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 486 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Контроль и еще раз контроль
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что в кафе и барах, на транспорте и в магазинах – во всех местах массового пребывания – будет увеличено число рейдов по соблюдению санитарных правил. Тем не менее, подчеркнул губернатор, к каждому человеку контролера не приставишь. - Лучший контролер - это сам человек. Пока это до каждого не дойдет, ситуация у нас останется сложной, - сказал Андрей Чибис.
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