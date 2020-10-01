Высокие технологии и комфорт: в центре Мурманска открылась детская модельная библиотека

Умный и добрый робот ответит на вопросы и поможет с навигацией. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Немного предыстории. В 2019 году в Мурманске благодаря нацпроекту «Культура» открылась первая модельная детская библиотека, которую назвали «доброжелательная». Обновленное и высокотехнологическое пространство в Первомайском округе города возымело большую популярность среди детей и их родителей, поэтому было решено создать подобный интеллект-центр в самом сердце заполярной столицы, который на днях распахнул свои двери для всех желающих.

Библиотека будущего

Вторым проектом, получившим федеральный грант в рамках нацпроекта, стала «удобная библиотека», которая находится на проспекте Ленина, 94 в Мурманске. Полгода здесь шло тотальное обновление. Книжный храм оснастили новейшим мультимедиа оборудованием, современными компьютерами и даже информационно-коммуникационным роботом.

В этом году стеллажи пополнились почти на 2 тысячи новых книг. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Она абсолютно бесплатна и открыта для всех - детей, деловых людей, которые могут проводить здесь встречи, а также подходит для обучения пожилых людей цифровой грамотности.

В торжественной церемонии открытия модернизированного кладезя знаний приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, глава Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации Мурманска Евгений Никора.

– Важно отметить, что современные библиотеки превращаются в полноценные общественные пространства, – подчеркнула Елена Дягилева. – В одном месте сосредоточена литература, доступ к интернету, интерактивные площадки.

Большой фонд книг и журналов порадует любителей традиционного чтения, а расширенный цифровой контент будет удобен для учебы и работы.

– Практика показала, что наше решение по созданию интеллект-центров было правильным. Более ста тысяч жителей города ежегодно посещают библиотеки, в том числе детские, – подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Все по-умному

Что же такое модельная библиотека? Как отметила директор центральной детской библиотеки Мурманска Веслава Балева, это не просто хранилище книг, а современное пространство, удобное и комфортное помещение с высокотехнологичным оборудованием и доброжелательным персоналом, который все покажет и расскажет, предоставит возможности для обучения и поиска информации.

В библиотеке установлены современные компьютеры. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Обновленный интеллект-центр разделили на несколько секций. Одна из них – «Умный зал». Это высокотехнологичное место для интеллектуального и творческого развития детей, площадка для проведения различных мероприятий. Здесь есть удобные сдвижные стеллажи для экономии пространства и окна, где дети могут удобно расположиться на подоконниках. В центре зала - интерактивный «умный» пол с играми для развития детей, рядом - детский сенсорный терминал с образовательными программами для малышей и интерактивная доска. Скучать ребятам точно не придется.

- На игровом терминале «Игренок» могут заниматься дети от нуля лет. Здесь можно обучаться счету, азбуке, изучать профессии, узнавать факты из окружающего мира. Интерактивный пол носит познавательно-образовательную, игровую функцию. Интерактивная панель помогает в обучении, все можно показать детям наглядно, - рассказала Веслава Балева.

В "Умном зале" есть все необходимое для развития детей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Книги, робот и VR

Второй зал многофункционален. Здесь находится зона комфортного чтения отдельно для каждой возрастной категории, территория семейного чтения, современные компьютеры для пользователей, лаундж-бокс, а также зона виртуальной реальности для игр, просмотра познавательных программ, виртуальных экскурсий и путешествий.

Любой ребенок сможет найти себе занятие по вкусу в новой библиотеке. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- В лаундж-зоне можно, например, уединиться с книжкой. Тут же расположен дворик книгочитания - дети смогут оставлять свои отзывы на большой доске о прочитанных книгах. То есть, будет обмен мнениями между ребятами, - отметила директор библиотеки. - В этом году в библиотеку поступило 1700 новых книг, а на самих стеллажах разместились почти 4 тысячи экземпляров. Мы ориентируемся на запросы читателей и отслеживаем новинки.

Ну, а главной изюминкой библиотеки стал робот добродушный Федор, который встречает посетителей на входе. Он умеет распознавать лица, помогает в навигации, дает консультации, проводит экскурсии, отвечает на самые каверзные вопросы. А еще, если очень хочется, покажет видео с милыми котиками.

Робот пришелся по душе маленьким читателям. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Детям очень важно общение. Каких только вопросов не слышал наш робот от ребят: «Кто твои родители?» «Откуда ты взялся?», «С какой планеты прилетел?» и все в таком духе. Им очень интересно, - рассказала Веслава Балева.

На достигнутом останавливаться не станут. Сейчас стоит в планах выиграть еще один грант, чтобы организовать подобное уникальное пространство в Ленинском округе города. Проект будет называться «умная библиотека», где хотят реализовать умные решения в плане энергосбережения.

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