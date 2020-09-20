Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 сентября 2020 года: Динамика заболеваемости близка к нолю

Темп регистрации заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос менее чем на 1%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14989 заболевших COVID-19, 12407 человек выздоровели и 209 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8423 человека. 46 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2321 заразившийся (+1 за сутки).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12668 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 87 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1373), Печенгском районе (+6, всего 591), Кольском районе (+2, всего 481), Кировске (+1, всего 178) и Апатитах (+4, всего 312), Оленегорске (+4, всего 192), ЗАТО Видяево (+1, всего 25).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8423 случая

Белокаменка - 2321 случай

Североморск - 1373 случаев

Печенгский район - 591 случаев

Мончегорск – 579 случаев

Кольский район - 481 случаев

Апатиты – 312 случаев

Кандалакшский район – 213 случаев

Оленегорск – 192 случая

Кировск – 178 случаев

Ковдорский район - 157 случаев

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 25 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8423

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 213

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 312 и 178 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 481 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Динамика заболеваемости близка к нолю

В Мурманской области стабильно высокий показатель выздоровлений - 84%. Как сообщили в оперативном штабе, темп регистрации заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос менее чем на 1%.

Доля госпитализированных с легкой и средней степенью заболевания - 91%, тяжелой степенью -9%.

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