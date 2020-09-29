«Игра света» Александра Лубянцева

афиша концерта "Игра света"

Александр Лубянцев родился в 1986 году в семье музыкантов (отец – хоровой дирижер, мать – пианистка), начал обучаться игре на фортепиано в пять лет.

Пианист получил признание в российских и зарубежных конкурсах в Японии, Бразилии, Эстонии, Финляндии, Чехии. Он принимал участие во многих известных фестивалях, в числе которых «Летний фестиваль» в Охриде (Македония, 2007 г.), Международный фестиваль в Динаре (Франция, 2008 г.). В качестве солиста Лубянцев выступал с оркестрами под руководством таких дирижеров, как Кристоф Поппен, Максим Федотов, Янош Фюрст, Сергей Ролдугин, Владимир Спиваков и Джанандреа Нозеда.

Александр Лубянцев – пианист, который отличается яркой харизмой, признанный мастер неповторимых интерпретаций, для которого поиск концепций и путей музыкального творчества – один из смыслов постижения искусства Музыки.

А. Лубянцев обладает оригинальным взглядом на способы воплощения музыкального материала, тембральная щедрость и превосходная техника помогли завоевать пианисту III премию на ХIII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в 2007 году. На ХIV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского Лубянцев получил Специальный приз критиков.

Концерт пройдет в Большом зале консерватории по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, в 19:00, вход свободный. Справки по телефону: 67-24-06 (6+).