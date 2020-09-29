Проверить и оценить

К визиту руководства в Кировском филиале АО «Апатит» всегда готовы: есть что показать и чем гордиться. Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Противостоять второй волне

Одна из главных задач рабочей поездки - оценить эффективность противокоронавирусных мер защиты, принятых на предприятии, ведь в правительстве Мурманской области сообщили о серьезных опасениях насчет второй волны COVID-19 - в Заполярье уже сейчас наблюдается рост заболеваемости. При этом допустить распространения инфекции на промышленных объектах компании, которая является одним из важнейших налогоплательщиков субъекта, нельзя.

Опыт весны и лета показал, что в Кировском филиале АО «Апатит» не жалеют ни сил, ни денег на защиту сотрудников, а многие меры носят превентивный характер и дали отличный результат. Мало того что производство даже в самые тяжелые по эпидобстановке недели не было остановлено, так еще и вышло на новые рекорды.

- Борьба с коронавирусом только сплотила коллективы наших предприятий, их руководство, менеджмент компании «ФосАгро». Результатом стал рост объемов производства на 7% в целом по компании по итогам первого полугодия 2020 года. Это победа, но мы не расслабляемся. Вирус не отступил, и мы должны сохранять все профилактические меры, чтобы сберечь здоровье наших сотрудников, членов их семей, жителей наших городов, - сообщил заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Жизнь вне COVID-19

Впрочем, в непростом противостоянии коронавирусу в Кировском филиале АО «Апатит» не забывают об охране труда и повышении безопасности работ на промышленных площадках. В компании стремятся к нулевому травматизму.

- Сейчас мы готовим проект «Трансформация культуры безопасности АО «Апатит», вновь совместно с компанией «Дюпон», которая уже выступала нашим консультантом по важной для нас теме. В частности, будет создан Центр компетенций промышленной безопасности и охраны труда. Он станет ядром разработки новых инструментов и методов обеспечения промышленной безопасности, - рассказал исполнительный директор и член совета директоров ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Также компания планирует развивать проект дистанционного управления буровыми работами, который в настоящее время реализован на Кировском руднике КФ АО «Апатит».

- Сегодня двое операторов управляют десятью буровыми установками. В дальнейшем планируется, что с одного операторского пульта будет осуществляться управление буровыми подземными работами одновременно на двух рудниках - Кировском и Расвумчоррском, - сообщил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. - Самое главное, что это повышает безопасность ведения горных работ.

Всегда в строю

Чтобы ставить новые рекорды, надо не только заботиться о человеческих ресурсах, но и вкладываться в техническое оснащение. Новые машины, оборудование - все это встает в строй ежеквартально. А чтобы техника работала как часы, в этом году был открыт сервисный центр по обслуживанию и ремонту самоходной техники фирмы «Катерпиллар» на Расвумчоррском руднике, который осмотрели руководители «ФосАгро». Благодаря специальной камере на горизонте +310 метров нет необходимости выводить машины из подземных выработок для обслуживания на поверхность.

- Инвестиции в развитие мощностей Кировского филиала АО «Апатит» в течение 5 лет превысят 60 миллиардов рублей, - отметил в ходе посещения производственных объектов генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. - Будет реализован целый комплекс проектов по развитию Кировского рудника. По открытым горным работам предусматривается развитие Коашвинского карьера.

За пределами промышленных площадок

Рабочие дела - это важно, но «ФосАгро» - компания социально ориентированная и много сил и средств вкладывает в развитие Апатитско-Кировской агломерации. Как движется строительство инфраструктурных объектов, Андрей Гурьев увидел своими глазами.

Жемчужина в короне Хибин - горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - преображается не первый год. Новый апгрейд - уникальный панорамный ресторан на северном склоне горы Айкуайвенчорр. Он станет самым высокогорным заведением в своем роде на Северо-Западе России, а также будет привлекать посетителей эксклюзивным дизайном. Проект полностью финансируется компанией «ФосАгро», в рамках комплексного развития «Большого Вудъявра».

Также Андрей Гурьев посетил значимый для кировчан объект - строящийся комплекс «ДРОЗД-Хибины». Он объединяет юное поколение города горняков, позволяет с раннего возраста заниматься разными видами спорта, а также вести активный образ жизни, участвовать в патриотических и волонтерских мероприятиях.

Перечислять проекты, которые финансируются в агломерации при поддержке «ФосАгро», можно долго, равно как и планы Кировского филиала по улучшению. А это значит, что и дальше будут поводы для рабочих поездок.

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