Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 сентября 2020 года: привившиеся от ковида медики хорошо переносят вакцину

24 медработника в заполярной столице уже сделали прививку от ковида. Фото: оперштаб

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14819 заболевших COVID-19, 12211 человек выздоровели и 208 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8333 человека. 51 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12499 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 81 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1337), Мончегорске (+4, всего 578), Кольском районе (+2, всего 476), Оленегорске (+8, всего 188), Печенгском районе (+4, всего 581), Ковдорском районе (+1, всего 152), Кировске (+2, всего 176).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8333 случая

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1337 случаев

Печенгский район - 581 случай

Мончегорск – 578 случаев

Кольский район - 476 случаев

Апатиты – 302 случая

Кандалакшский район – 208 случаев

Кировск – 176 случаев

Оленегорск – 188 случаев

Ковдорский район - 152 случая

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 24 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8333

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 208

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 302 и 176 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 476 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Первая вакцинация

Минздрав Мурманской области сообщил о хорошем самочувствии врачей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. В Мурманске 24 медицинских работника из группы риска вакцинировались 24 сентября. Они стали первыми жителями региона, которым было предложено сделать прививку от новой инфекции. Каждый из них дал добровольное согласие и прошел предварительную консультацию терапевта для допуска к вакцинации. По правилам вакцинации, особенно внимательно за состоянием получивших прививку наблюдают в течение первых трех суток. За это время пятеро привившихся сообщили о незначительных кратковременных изменениях самочувствия. - Это соответствует нормальной реакции организма, согласно инструкции по применению вакцины, – уточнили в ведомстве.

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