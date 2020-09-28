Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 сентября 2020 года: Где больше всего заболевших

Где в Мурманской области больше всего заболевших коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14738 заболевших COVID-19, 12171 человек выздоровел и 208 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8282 человека. 41 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12418 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 77 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 1328), Мончегорске (+3, всего 574), Кольском районе (+4, всего 474), Оленегорске (+7, всего 180), Терском районе (+1, всего 37), ЗАТО Видяево (+1, всего 24), Кандалакшском районе (+7, всего 208), Печенгском районе (+8, всего 577), Ковдорском районе (+4, всего 151).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8282 случая

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1328 случаев

Печенгский район - 577 случаев

Мончегорск – 574 случая

Кольский район - 474 случая

Апатиты – 302 случая

Кандалакшский район – 208 случаев

Кировск – 174 случая

Оленегорск – 180 случаев

Ковдорский район - 151 случай

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 24 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8282

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 208

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 302 и 174 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 474 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Разница в цифрах

Несмотря на то, что с начала пандемии коронавируса прошел уже не один месяц, северяне все равно ждут с нетерпением сводку оперативного штаба. Правда, иногда в статистику все же вкрадываются неточности.

Так, 26 сентября оперштаб Мурманской области сообщил, что в регионе 75 новых случаев заражения, всего 14661 инфицированный, 12140 человек выздоровели, а число летальных исходов за последние 2 дня не изменилось. Однако радость оказалась преждевременной...

В федеральной статистике печальная сводка все же увеличилась на три случая, и цифра достигла 208.

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