Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 сентября 2020 года: Где больше всего заболевших

Где в Мурманской области больше всего заболевших коронавирусом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14738 заболевших COVID-19, 12171 человек выздоровел и 208 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8282 человека. 41 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 12418 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 77 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 1328), Мончегорске (+3, всего 574), Кольском районе (+4, всего 474), Оленегорске (+7, всего 180), Терском районе (+1, всего 37), ЗАТО Видяево (+1, всего 24), Кандалакшском районе (+7, всего 208), Печенгском районе (+8, всего 577), Ковдорском районе (+4, всего 151).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 8282 случая
Белокаменка - 2320 случаев
Североморск - 1328 случаев
Печенгский район - 577 случаев
Мончегорск – 574 случая
Кольский район - 474 случая
Апатиты – 302 случая
Кандалакшский район – 208 случаев
Кировск – 174 случая
Оленегорск – 180 случаев
Ковдорский район - 151 случай
Ловозерский район - 71 случай
Терский район – 37 случаев
ЗАТО Видяево - 24 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 8282
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 37
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 208
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 302 и 174 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 474 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Разница в цифрах
Несмотря на то, что с начала пандемии коронавируса прошел уже не один месяц, северяне все равно ждут с нетерпением сводку оперативного штаба. Правда, иногда в статистику все же вкрадываются неточности.
Так, 26 сентября оперштаб Мурманской области сообщил, что в регионе 75 новых случаев заражения, всего 14661 инфицированный, 12140 человек выздоровели, а число летальных исходов за последние 2 дня не изменилось. Однако радость оказалась преждевременной...
В федеральной статистике печальная сводка все же увеличилась на три случая, и цифра достигла 208.
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