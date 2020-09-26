Возможности даются, чтобы их использовать

Идет реконструкция автодороги в Териберку. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Успевать везде

В эти сентябрьские дни в Магнетитах, что в 40 километрах южнее Мурманска, начал работу новый асфальтобетонный завод компании «Мурманавтодор». Казалось бы, короткий в Заполярье сезон дорожно-строительных работ уже должен завершаться, а здесь работу только разворачивают. Но аврала никакого нет, как и нет никаких сетований на опоздание - работа идет планово.

- Завод будет поставлять асфальтобетонную смесь на участок реконструкции автодороги в Териберку, - говорит Вячеслав Кузнецов, руководитель группы компаний «Кольское дорожное управление» и «Мурманавтодор». - Там мы планируем уложить пять километров нижнего слоя дорожного покрытия: три из них - в этом месяце и два - в октябре. На этом заводе за оставшееся время рассчитываем отладить производственные процессы и уже к следующему сезону вывести его на максимальную нагрузку.

По его словам, нынешний сезон был интересным и сложным. В начале года была приобретена техника для работы с землей - впервые за последние годы появились объемы работ по формированию насыпей и полосы отвода. Эти задачи выполняются в ходе реконструкции автодороги в Териберку.

- Губернатором региона Андреем Чибисом была поставлена задача к 1 сентября завершить все объекты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и мы справились, - продолжает Вячеслав Кузнецов. - Хотя было непросто. Ведь контрактные обязательства не завершаются укладкой асфальта. Необходимо установить знаки, нанести разметку, сформировать обочины и сделать благоустройство, поэтому фактически сроки ремонтов стали еще более сжатыми.

Организовать четкую и слаженную работу по выполнению контрактов удалось благодаря тому, что конкурсные торги и на уровне региона, и на уровне муниципалитетов прошли зимой. Подрядчики получили возможность подготовиться к началу сезона, накопить материалы.

Директор «Мурманавтодора» Сергей Колмыков. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Мы смогли оптимально спланировать свою работу, - замечает Сергей Колмыков, директор ООО «Мурманавтодор». - График был составлен так, чтобы объекты стыковались и мы переходили с одного на другой, максимально снизив потери времени на переезды.

Кроме работы в рамках нацпроекта, выполнялся ремонт автодорог в Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Апатитах, в том числе работали на обустройстве дворовых территорий. Есть и контракты с частными компаниями. К примеру, работы по асфальтированию ведутся на производственных территориях Кольской ГМК в Мончегорске и Заполярном. Особый объект в нынешнем сезоне - реконструкция автодороги на Териберку. Подобных проектов в регионе давно не было и дорожным строителям приходится вспомнить то, чем занимались ранее, применять на практике свои знания и снова учиться.

Дорога на Териберку одна из самых сложных в обслуживании зимой, когда тут снегу наметает так, что до пяти метров отвалы вдоль дороги получаются, а проезд надо обеспечить во что бы то ни стало. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Ушли в тундру

- Начали работу на автодороге до Териберки мы с опозданием - зима была аномальной и снег лежал на объекте почти до конца мая, не давая приступить к работе, - говорит Сергей Колмыков. - Но быстро наверстали упущенное. Следующие пять километров делает компания «Технострой» - генеральный подрядчик строительства.

От перекрестка на Туманный до Териберки - 40 км. Только 5 из них, около самой Териберки, асфальтированная дорога. Работы ведутся на 0-10 км, начиная от перекрестка.

В пути на объект, где сегодня собраны основные силы дорожных строителей, нас сопровождал начальник участка строительства и реконструкции дороги на Териберку Евгений Васильев. Он рассказал, что на объекте постоянно работают и живут около 40 человек - работники ООО «Кольское дорожное управление» и ООО «Мурманавтодор». Для них построен строительный городок с необходимыми бытовыми условиями, организовано питание. Вахта длится 20 дней, но если работник выражает желание продолжить работу или же решить какие-то вопросы за два-три дня и вернуться, то ему идут навстречу. Кадровая проблема - одна из острых. Водителей и механизаторов приходится искать даже в соседних регионах…

К нашему удивлению, людей в тундре, прилегающей к участку реконструкции, оказалось много. Кроме строителей, вдоль линии дороги работали связисты, на горизонте шел монтаж ветропарка, проезжают военные, туристы. Но нашей первой остановкой стала… электроподстанция. Здесь тоже работали дорожники, занимаясь благоустройством территории. Нас встретил Антон Драневич, мастер участка строительно-монтажных работ.

Антон Драневич и Евгений Васильев. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Возглавлял Апатито-Кировский участок содержания автодорог, а недавно решил «путешествовать» по региону, - говорит он. - Работал в этом сезоне по всей Мурманской области - от дворовых территорий в Апатитах до пограничного перехода в Лотте. Сейчас с бригадой помогаем благоустроить территорию подстанции. Впереди большая задача - асфальтирование автодороги на Териберку.

Верный расчет

А на самой дороге, куда мы отправились затем, работала техника на устройстве щебеночного основания. По словам Евгения Васильева, задействовано здесь два грейдера, бульдозер, два катка, 4 самосвала, еще 4 самосвала работают на подвозе материала с карьера. Казалось бы, немного, но руководитель утверждает, что главное - правильно организовать работу, и сил окажется вполне достаточно. За это здесь отвечает молодой, но уже опытный мастер.

Благоустройство территории электроподстанции. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- В июле 2015 года начинал дорожным рабочим, а сегодня - мастер с функциями прораба, - говорит Евгений Павлов. - В период работы заочно учился в Петрозаводском автотранспортном техникуме - там получал теоретические знания, а непосредственно на рабочем месте - знания практические. У нас большой масштаб работ по содержанию, а в сезон много ремонтно-строительных работ. «Дебют» как мастера состоялся в 2018 году - мы выполняли задачи в рамках договора подряда с АО «ВАД» на строительстве подъезда к аэропорту «Мурманск». В этом году было много объектов ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в мае принимал участие в строительстве в Мурмашах инфекционного госпиталя для борьбы с коронавирусом. Работа нравится, потому что работы много, хорошая зарплата, должное отношение к организации труда на объектах.

Евгений Павлов работает в паре с мастером Николаем Шкаредным, у которого в день нашего приезда был выходной. Николай пришел в организацию в 2017 году и тоже профессионально вырос здесь, в период работы окончив тот же техникум. А вообще, молодых и способных работников здесь много.

- К примеру, три года назад сразу после школы пришли дорожными рабочими два товарища. Летом поработали на строительстве развязки на въезде в Кировск, а осенью поступили в Петрозаводский автодорожный техникум. Но каждое лето работали у нас. Сегодня Владимир Маевский - техник-геодезист, а Антон Лоскутников работает мастером. «Осенью призываются в армию, но потом собираются к нам возвращаться. Говорят, что работа нравится», - заметил Евгений Васильев.

Первые метры уложенного покрытия. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Перспективы усиления

С содержания автодорог «северного куста», в том числе на Териберку, начинал свою работу в компании Станислав Кузнецов, заместитель исполнительного директора ООО «Мурманавтодор». По его словам, этот участок хоть и небольшой по протяженности, но из-за погодных условий становится сложным в обслуживании. Ежегодно в феврале дуют ветра и происходят большие снегозаносы, которые весной, при таянии, становятся настолько плотными, что обычная снегоуборочная техника их не может взять. К примеру, в этом году еще в мае сугробы доходили до 4-5 метров высоту, а чтобы их убрать, приходилось задействовать экскаваторы - только тогда шнекороторной машиной можно было их убрать. Механизаторы-умельцы приловчились дополнительно усиливать оборудование и таким образом справляться с задачами.

Уплотнение горячей асфальтовой смеси на реконструкции автодороги. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- На реконструированном участке формируется дорожная насыпь высотой от одного до 6,5 метра. Заносы зимой, конечно, будут, и валы тоже, но теперь их можно будет накапливать за пределами дороги, - говорит Станислав Кузнецов.

Содержание автодорог занимает значительное место в общей структуре работ. Приходится привлекать больше сил и затрат. Это текущая ежедневная оперативная работа, в которой не должно быть срывов. Если на стройке или ремонте можно в случае дождя работу перенести, потом догнать, то на содержании такое невозможно - безопасный и бесперебойный проезд надо обеспечивать ежедневно и ежечасно. Работу эту организовывают опытные руководители директор «Кольского дорожного управления» Михаил Чернасов, технический и исполнительный директора ООО «Мурманскавтодор» Николай Милов и Николай Синицкий, а также мастера участков. Зона ответственности - на федеральной автодороге Р-21 «Кола» от поворота на Ковдор до Мурманска, на региональных автодорогах - Мурманский, Полярнозоренский, Ловозерский, Апатито-Кировский, Ковдорский, Мончегорский, Кольский районы вместе с дорогами на Туманный, Териберку и Лотту…

Началась укладка асфальтобетона на автодороге в Териберку. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Стройка - это тонкая и ответственная работа, требует навыков, специалистов. Людей необходимо обучать и приобретать необходимую технику. Но дорожников сдерживают пока неясные перспективы: будет ли продолжение строительства дороги на Териберку? Станут ли новые машины востребованными после выполнения нынешнего контракта? Под руководством министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артема Гришина и директора Мурманскавтодора Дениса Решетова ведется подготовка планов работы на два следующих года и прорабатывается проведение аукционов уже до конца декабря. Дорожники, безусловно, поддерживают решение по выходу на более длинные сроки планирования.

- Требования к качеству повышаются, приемка в этом году проходила жестче, а с будущего года меняются многие ГОСТы - но это планомерная работа, мы на это настраиваемся и готовы продолжать наращивать темпы выполнения задач по строительству и ремонтам, - подчеркивает Вячеслав Кузнецов. - Долгосрочные контракты позволили бы нам закупить производительную технику, выстраивать эффективнее кадровую политику, а значит - стать еще более мощными, готовыми к решению новых, более масштабных задач.

СКАЗАНО

Вячеслав Кузнецов, руководитель группы компаний "Кольское дорожное управление" и "Мурманавтодор". Фото: Елена КОВАЛЕНКО

«На ремонтируемых дорогах Мурманской области мы предлагаем перейти от однослойного к двухслойному асфальтобетонному покрытию. Это позволит достичь лучших показателей и по ровности, и по долговечности дорожной одежды. Методом холодной регенерации мы сделали региональные дороги проезжими, но сегодня интенсивность движения автотранспорта возрастает на глазах, выросли и нагрузки на ось. Считаю, что пришло время менять тактику и не гнаться за километрами, а делать упор на продлении срока службы дорожного покрытия за счет улучшения его качества».

Вячеслав Кузнецов, руководитель группы компаний «Кольское дорожное управление» и «Мурманавтодор».

НАША СПРАВКА

ООО «Кольское дорожное управление» является одним из крупнейших дорожных предприятий Мурманской области, которое специализируется на ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения. В 2014 году предприятие выступило учредителем ООО «Мурманавтодор». Для выполнения всего комплекса работ компании обладают мощным парком дорожно-строительной техники, асфальтобетонными заводами и различным специализированным оборудованием. Имеется широкая сеть производственных баз (Кильдинстрой, Мончегорск, Туманный, Териберка, Тайбола, Оленегорск, Ловозеро, Апатиты, Ена). По долгосрочным контрактам компании содержат почти 1200 км федеральных и региональных дорог, 45 искусственных сооружений.

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