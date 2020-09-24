«Четко и слаженно»: в Кольском заливе в рамках учений предотвратили катастрофу мирового масштаба

Благодаря сплочению всех сил и средств, учения прошли как нельзя лучше. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

2020 год – одна сплошная чрезвычайная ситуация. Помимо пандемии коронавируса в этом году на Мурманскую область свалилась куча других проблем. Так, сначала в регион нахлынул паводок, а затем в мгновение ока обрушился железнодорожный мост. Вдобавок - горевшее и затонувшее судно «Сайда» и странные пятна, появившиеся на Умбозере. Со всеми этими несчастьями спасатели и власти успешно справились, но бдительность терять нельзя!

Для того чтобы быть готовым к жутким катастрофам и суметь их вовремя предотвратить, в Мурманской области провели масштабные комплексные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов. Тренировки были самыми крупными и нестандартными за последнее десятилетие.

По легенде учений нужно было потушить пожар, ликвидировать разлив нефтепродуктов и эвакуировать пострадавших. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Потушить, эвакуировать и локализовать

Как гласила легенда учений, спасателям поступила информация, что из-за неблагоприятных метеоявлений произошла авария в акватории Мурманского морского порта - загорелся танкер-накопитель «Кола», а нефтесодержащие продукты утекли в воду. Также сообщалось об условно пострадавших пяти членах экипажа с признаками COVID-19. Ситуация серьезней некуда.

- После получения сигнала взаимодействующие организации и Главное управление МЧС России по Мурманской области были переведены в режим «Чрезвычайная ситуация». Для координации сил и средств на месте условного происшествия, а именно на побережье Кольского залива, был развернут подвижный пункт управления, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для ликвидации условной ЧС привлекли танкер на 300 тысяч тонн. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Совместными усилиями спасателям различных подразделений предстояло организовать тушение «пожара», эвакуировать пострадавших, госпитализировать их, а также локализовать разлив нефти с помощью установки боновых заграждений и сбора нефтешлама (смеси, состоящей из нефтепродуктов, песка, глины, воды и др. – Ред.) в Кольском заливе.

Спасение с воздуха

Пока идет ликвидация пожара и разлива черного золота, членов экипажа с коронавирусом незамедлительно отправляют в полевой инфекционный госпиталь, что находится в Мурмашах. Четырех человек в состоянии средней тяжести доставляют машинами скорой помощи. А одного пациента в тяжелом состоянии - вертолетом.

- Во время учений мы увидели, как происходит госпитализация тяжелого пациента, доставленного вертолетом санавиации. Медики, оценивая тяжесть состояния человека, параллельно провели диагностические исследования для выяснения степени поражения легких, назначили интенсивную терапию. Все необходимое оборудование в госпитале есть, он полностью готов к работе. Госпиталь рассматривается Мурманской областью, как резервный, на случай ухудшения эпидситуации, при дефиците коек в медицинских организациях региона, — отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Одного из членов экипажа с ковидом "госпитализировали" вертолетом санавиации. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Работа по наихудшему сценарию

В учебных мероприятиях принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который оценил работу действующих на воде подразделений и общую подготовку к ликвидации ЧС.

- Я очень надеюсь, что никогда такой катастрофы в Кольском заливе и вообще на территории Мурманской области не произойдет. Но мы все равно должны тренироваться для того, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде можно было быстро устранить ее. Вся региональная система предупреждения ЧС мобилизована, все мероприятия отработаны. Все работает четко, слаженно, скоординировано. Могу с уверенностью сказать, что спокоен за наши службы реагирования на чрезвычайные ситуации, - подчеркнул глава заполярного региона.

Тренировочные мероприятия лично оценил глава региона Андрей Чибис. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор Руслан Назаров, эти учения были уникальны, так как в этот раз спасатели ушли от традиционных тренировок и разыграли наихудший сценарий развития событий.

- Обычно мы проводили учения в акватории у мурманского порта, где выставляли фоновые заграждения. Но в этот раз мы организовали тренировки на другом берегу Кольского залива, и выбрали танкер, вместимостью 300 тысяч тонн, в случае пожара на котором возникает угроза не только экологии Мурманской области, но и всей Арктики и мира в целом. Мы считаем, что проведение такого рода комплексных учений очень важно для обеспечения безопасности. Результаты тренировки говорят о слаженности всех действий, сил и средств. На воде эту слаженность достигнуть гораздо сложнее, чем на суше, но спасатели справились с поставленной задачей. Сомневаться в боеспособности подразделений не приходится, - заверил Руслан Назаров.

В учениях были задействованы более 300 человек. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Командно-штабные учения завершены, силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС справились с устранением условной аварии. Всего в мероприятии было задействовано более 300 человек, 14 единиц наземной техники, 14 судов и прочих плавсредств, а также вертолет санавиации Ми-8 Мурманского центра медицины катастроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП локального масштаба: из-за затонувшего судна в Кольском заливе появилась масляная пленка. Какой ущерб нанес траулер «Сайда» экологии, выясняют специалисты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru