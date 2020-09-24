Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 сентября 2020 года: В Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса

В Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14435 заболевших COVID-19, 11944 человека выздоровели и 202 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8097 человек. 42 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12115 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 73 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+12, всего 1290), Апатитах (+4, всего 299), Кандалакшском районе (+5, всего 201), Оленегорске (+6, всего 165), Ловозерском районе (+3, всего 71) и Терском районе (+1, всего 35).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8097 случаев

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1290 случаев

Мончегорск – 565 случаев

Печенгский район - 561 случай

Кольский район - 459 случаев

Апатиты – 299 случаев

Кандалакшский район – 201 случай

Кировск – 174 случая

Оленегорск – 165 случаев

Ковдорский район - 140 случаев

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 35 случая

ЗАТО Видяево - 22 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8097

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 35

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 201

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 299 и 174 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 459 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Почти 100 тысяч северян привились от гриппа

За первые недели масштабной вакцинации против гриппа 97424 человека сделали прививки.

- Это 25% от запланированного числа. Всего мы рассчитываем привить как минимум 393 232 человека и рады, что все больше людей понимает необходимость пройти вакцинацию, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, которые расположены рядом с самыми крупными торговыми центрами Мурманска и в наиболее оживленных местах городов области.

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