Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 сентября 2020 года: В Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса

В Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14435 заболевших COVID-19, 11944 человека выздоровели и 202 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8097 человек. 42 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 12115 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 73 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+12, всего 1290), Апатитах (+4, всего 299), Кандалакшском районе (+5, всего 201), Оленегорске (+6, всего 165), Ловозерском районе (+3, всего 71) и Терском районе (+1, всего 35).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 8097 случаев
Белокаменка - 2320 случаев
Североморск - 1290 случаев
Мончегорск – 565 случаев
Печенгский район - 561 случай
Кольский район - 459 случаев
Апатиты – 299 случаев
Кандалакшский район – 201 случай
Кировск – 174 случая
Оленегорск – 165 случаев
Ковдорский район - 140 случаев
Ловозерский район - 71 случай
Терский район – 35 случая
ЗАТО Видяево - 22 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 8097
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 35
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 201
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 299 и 174 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 459 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Почти 100 тысяч северян привились от гриппа
За первые недели масштабной вакцинации против гриппа 97424 человека сделали прививки.
- Это 25% от запланированного числа. Всего мы рассчитываем привить как минимум 393 232 человека и рады, что все больше людей понимает необходимость пройти вакцинацию, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, которые расположены рядом с самыми крупными торговыми центрами Мурманска и в наиболее оживленных местах городов области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших в Мурманске превысило 8 тысяч человек. Мурманск лидирует по количеству инфицированных (Подробности)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 сентября 2020 года составило 199 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 22 сентября 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru