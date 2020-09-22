Петрозаводская консерватория празднует юбилей

афиша концерта "День А.К.Глазунова"

Петрозаводск с полным основанием может гордиться тем фактом, что жители и гости города обучаются и получают качественное академическое образование.

Консерватория, названная именем русского композитора, дирижера, профессора Санкт-Петербургской консерватории и ее директора Александра Константиновича Глазунова, несомненно, отображает уровень развития культурной привлекательности Петрозаводска. Композитора по праву называли баловнем судьбы: он создавал светлую, гармоничную музыку, достойную особого внимания и изучения. Его работы сравнивали с сочинениями Листа и Вагнера и по праву считали творческим преемником П. И. Чайковского. В 1890 году Чайковский писал Глазунову: «Я большой поклонник Вашего таланта; я ужасно ценю и высоко ставлю серьезность Ваших стремлений. Вашу артистическую, так сказать, честность... Вы для меня во многих отношениях загадка. У Вас есть гениальность...»

Организаторы события уверены, что день рождения А. К. Глазунова может стать прекрасной традицией в развитии профессиональной творческой деятельности консерватории.

22 октября 2020 года в 19 часов в Большом зале консерватории состоится концерт «День А. К. Глазунова», посвященный 155-летию со дня рождения русского композитора. Предстоящее мероприятие – одно из ярких событий в творческой жизни консерватории и является отправной точкой в проведении ежегодных концертов, посвященных присвоению Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова.

В ходе концерта слушатель станет свидетелем музыкального действа, которое будет сопровождаться выступлением музыкантов и представлением биографии и интересных фактов из жизни композитора.

В концерте примут участие: лауреат международных конкурсов Александр Соловьев (фортепиано), симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории (художественный руководитель и дирижер Алексей Кубышкин), вступительное слово – Екатерина Окунева.

В программе прозвучат одни из самых торжественных, значимых в творчестве А. К. Глазунова произведения.

Концерт пройдет в Большом зале консерватории по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, в 19:00, вход свободный. Справки по телефону: 67-24-06 (6+).

Фото: r4.mt.ru

Подпись: Композитор А. К. Глазунов