Спасатели из Апатитов несколько километров несли по сопкам и болоту 82-летнюю женщину, которая провела ночь в лесу

Женщину госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/szrpso

История удивительного спасения произошла на днях в Апатитах. Двое пожилых грибников, 63-летний мужчина и его 82-летняя спутница, пошли в лес на "тихую охоту" и заблудились. Cеверянам пришлось провести сутки в холодном лесу!

- Утром 18 сентября апатитчанин и его дальняя родственница отправились в лес к озеру Кислое, что в 20 километрах от города. К трем часам дня они поняли, что заблудились. Однако обратились к спасателям не сразу. Сообщение о том, что нужна помощь, поступило от них только вечером, около 20.30, - рассказал "КП" сотрудник профессиональной аварийно-спасательной службы (ПАСС) в Апатитах Андрей Спиридонов. - Найти пропавших удалось только к 6 утра 19 сентября - сначала обнаружили мужчину, а он уже указал место, где оставил женщину.

Апатитчанин чувствовал себя приемлемо, а вот пожилая северянка после ночи в осеннем лесу получила серьезное обморожение. Полтора километра спасатели несли ее по сопке, а затем по болоту. Транспортировка заняла около полутора часов. С базы отдыха "Лесная поляна" сотрудники ПАСС вызвали лодку и доставили пострадавшую бригаде скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в отделение реанимации Апатитско-кировской центральной городской больницы, а затем перевели в кардиологическое отделение.

Как отметил Андрей Спиридонов, северяне вышли в лес совсем неподготовленными.

- Мужчина был в трико и спортивной накидке, а женщина в спортивных штанах и легкой кофте. При этом ночью температура воздуха опускалась до нуля. Ничего кроме ведер у них не было: ни спичек, ни компаса, ни фонарика. К тому же мужчина совсем не ориентировался на местности. Например, он указал, что видит Хибины, когда на самом деле это была мончегорская сопка, чем запутал нас и усложнил поиски, - объяснил спасатель.

Сотрудники ПАСС просят любителей "тихой охоты" не повторять чужих ошибок, и при выходе в лес всегда брать с собой заряженный телефон, спички или зажигалку, свисток, запас воды. Также обязательно сообщить родственникам о том, куда вы идете. Одеваться нужно тепло и по погоде. Лучше, если костюм будет ярким - так вас будет проще найти спасателям, если вдруг заблудились.

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