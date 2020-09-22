В духе минимализма

афиша концерта " In C"

Концерт будет представлен в качестве импровизационной акции, посвященной Международному дню музыки. Традиционное исполнение «In C» предстанет в восьмой версии для ударных инструментов и перкуссии.

Терри Райли принято считать одним из отцов-основателей минимализма. Его сочинения по праву называют синтезом психоделии, авангарда, эмбиента, индийской классики и джаза. Произведения Райли сопротивляются четкой классификации, находясь в поиске собственного пути и способа создания своего музыкального мира.

– Я тяготею к импровизации, потому что это самое близкое расстояние, на которое музыка может приблизиться ко мне самому, – говорит Терри Райли. – Она органична для меня, по-настоящему свободна и принадлежит текущему моменту, а главное – каждый раз, будучи вызвана к жизни, она абсолютно другая.

«In C» – самое известное произведение Терри Райли, помещающееся на одном нотном листе. Концерт будет интересен ценителям музыки разных стилей и направлений. В мероприятии примут участие студенты, преподаватели и выпускники консерватории. Участники программы – Макар Шутихин, Никита Литвинов, Ольга Косырева, Софья Рузанова, Ольга Родайкина, Дмитрий Яковлев, Антон Гамидов, Серафим Алексеев, Анастасия Васильева, Наталья Димитриенко, Дарья Юрова. Руководитель проекта – Игорь Гарюшин

Концерт пройдет в Большом зале консерватории по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, в 18:00. Вход свободный. Справки по телефону : 67-24-06. (6+)

Фото: pbs.twimg.com

Подпись: Композитор Терри Райли