Праздник, который всегда с тобой

афиша концерта " Спасибо, музыка, тебе!"

«Вот музыка та, под которую

мне хочется плакать и петь.

Возьмите себе оратории,

и дробь барабанов, и медь.

Возьмите себе их в союзники

легко, до скончания дней...

Меня же оставьте с той музыкой: мы будем беседовать с ней».

Человек с ранних лет познает звуки, в более осознанном возрасте он начинает воспринимать мелодии и музыкальные созвучия.

Музыка объединяет и учит понимать и осознавать явления, происходящие в мире, учит вдохновлять на подвиги и вызывать эмоции радости, умиротворения, чувства горести и тревоги. Это один из катализаторов развития общества. В календаре, который насчитывает сотни ежегодных праздников, в один из трехсот шестидесяти пяти дней, а именно 1 октября, мир отмечает День музыки.

Событие появилось сравнительно недавно. В 1973 году его учредил Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО, а спустя два года прошли первые симфонические концерты в его честь.

С 1975 года Международный День музыки – официальный праздник людей искусства: композиторов, музыкантов, работников филармонии, музыковедов.

1 октября в Карельской государственной консерватории им. А.К. Глазунова начинается сезон обучения будущих музыкантов. В честь этого события состоится концерт преподавателей и студентов консерватории «Спасибо, музыка, тебе!». После длительного периода на сцене консерватории будет звучать музыка, а в зале раздаваться аплодисменты. Со сцены прозвучат сочинения К. Дебюсси, П.И. Чайковского, М.И. Глинки и других великих композиторов. Организаторы концерта окунут зрителя в праздник музыки, а исполнители поделятся вдохновением и радостными эмоциями.

Концерт пройдет в Большом зале консерватории по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, в 19:09. Вход свободный. Справки по телефону: 67-24-06. (6+)