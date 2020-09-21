Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 сентября 2020 года: для ковид-пациентов поддерживается неснижаемый запас лекарств

Около 16 тысяч человек в регионе могут получить противовирусную терапию бесплатно. Фото: оперштаб

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 21 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14215 заболевших COVID-19, 11707 человек выздоровели и 196 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7954 человека. 50 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11895 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 77 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 1260), Кольском районе (+1, всего 454), Апатитах (+1, всего 295), Кандалакшском районе (+1, всего 190) и Ковдорском районе (+2, всего 139).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7954 случая

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1260 случаев

Мончегорск – 563 случая

Печенгский район - 557 случаев

Кольский район - 454 случая

Апатиты – 295 случаев

Кандалакшский район – 190 случаев

Кировск – 172 случая

Оленегорск – 151 случай

Ковдорский район - 139 случаев

Ловозерский район - 66 случаев

Терский район – 34 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7954

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 34

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 190

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 295 и 172 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 454 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Лекарств хватит на всех

Как сообщают в оперативном штабе, для пациентов с ковидом в Мурманской области поддерживается неснижаемый запас лекарств.

Резерв медикаментов для амбулаторного лечения пациентов с короновирусной инфекцией в Звполярье составляет 16 360 курсовых доз. А это значит, что около 16 тысяч человек в регионе могут получить противовирусную терапию бесплатно. В стационарах запаса курсовых доз хватит для лечения 1 389 пациентов с легкой формой течения коронавируса и 5 113 болеющих со средне-тяжелой и тяжелой формами заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для старшего поколения отменили самоизоляцию. Северяне старше 65 лет могут выходить на работу (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в образовательных учреждениях ввели масочный режим. Мера нужна для снижения рисков заболевания ковидом, ОРВИ и гриппом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru