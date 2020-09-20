Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 сентября 2020 года: число летальных случаев выросло до 194

Число летальных случаев в Мурманской области растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14138 заболевших COVID-19, 11694 человека выздоровели и 194 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7904 человека. 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11818 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 78 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 1238), Печенгском районе (+3, всего 557), Мончегорске (+5, всего 563), Оленегорске (+3, всего 154), Кандалакшском районе (+3, всего 189), Кировске (+3, всего 172).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7904 случая

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1238 случаев

Мончегорск – 563 случая

Печенгский район - 557 случаев

Кольский район - 453 случая

Апатиты – 294 случая

Кандалакшский район – 189 случаев

Кировск – 172 случая

Оленегорск – 151 случай

Ковдорский район - 137 случаев

Ловозерский район - 66 случаев

Терский район – 34 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7904

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 34

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 189

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 294 и 172 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 453 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Жертвы COVID-19

19 сентября 2020 года число умерших от коронавируса в Мурманской области снова увеличилось. По данным оперативного штаба региона, в Заполярье уже 194 летальных исхода, за последние сутки их количество увеличилось на два.

15 сентября стало единственным днем в этом месяце, когда число умерших не менялось. До этого таким счастливым было 31 августа.

Всего в Мурманской области 14138 зараженных, за последние сутки зарегистрировали 78 новых случаев. Лидером по числу инфицированных уже много недель подряд является Мурманск (диагноз с начала пандемии поставили 7904 северянам). На втором месте Белокаменка (2030), где уже долгое время не фиксируют новые случаи болезни. На третьем месте Североморск (1238 заболевших).

При этом 11694 человека уже победили COVID-19.

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