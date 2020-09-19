Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 сентября 2020 года: число заболевших в регионе превысило 14 тысяч человек

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14060 заболевших COVID-19, 11623 человекf выздоровели и 192 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7847 человек. 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 11740 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 76 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 1234), Печенгском районе (+2, всего 554), Мончегорске (+3, всего 558), Оленегорске (+2, всего 151), Кандалакшском районе (+3, всего 186), Ковдорском районе (+2, всего 137) и Кольском районе (+2, всего 453), Апатитах (+2, всего 294).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 7847 случаев
Белокаменка - 2320 случай
Североморск - 1234 случая
Мончегорск – 558 случаев
Печенгский район - 554 случая
Кольский район - 453 случая
Апатиты – 294 случая
Кандалакшский район – 186 случаев
Кировск – 169 случаев
Оленегорск – 151 случай
Ковдорский район - 137 случаев
Ловозерский район - 66 случаев
Терский район – 34 случая
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 7847
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 34
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 186
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 294 и 169 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 453 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Антирекорд
Совсем недавно Мурманская область одолела планку в 13 тысяч заболевших коронавирусом - произошло это 3 сентября. И вот, спустя две недели, несмотря на то, что заболеваемость ковидом в целом пошла на спад, регион установил новый рекорд - уже более 14 тысяч инфицированных. То ли еще будет...
Всего в Заполярья по данным оперативного штаба зафиксировано 14060 случаев заражения опасной инфекцией. У 92% болезнь протекает в легкой или средней форме, остальные 8% подключены к аппаратам ИВЛ. Большая часть заболевших приходится на Мурманск - 7847 человек, Белокаменку - 2320 человек и Североморск - 1234 человека.
Хорошие новости тоже есть - более 80% пациентов с COVID-19 уже удалось вылечить, а именно здоровы 11623 северян. При этом, что печально, 192 человека умерли от новой коронавирусной инфекции.
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