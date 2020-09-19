Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 сентября 2020 года: число заболевших в регионе превысило 14 тысяч человек

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14060 заболевших COVID-19, 11623 человекf выздоровели и 192 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7847 человек. 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11740 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 76 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 1234), Печенгском районе (+2, всего 554), Мончегорске (+3, всего 558), Оленегорске (+2, всего 151), Кандалакшском районе (+3, всего 186), Ковдорском районе (+2, всего 137) и Кольском районе (+2, всего 453), Апатитах (+2, всего 294).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7847 случаев

Белокаменка - 2320 случай

Североморск - 1234 случая

Мончегорск – 558 случаев

Печенгский район - 554 случая

Кольский район - 453 случая

Апатиты – 294 случая

Кандалакшский район – 186 случаев

Кировск – 169 случаев

Оленегорск – 151 случай

Ковдорский район - 137 случаев

Ловозерский район - 66 случаев

Терский район – 34 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7847

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 34

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 186

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 294 и 169 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 453 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Антирекорд

Совсем недавно Мурманская область одолела планку в 13 тысяч заболевших коронавирусом - произошло это 3 сентября. И вот, спустя две недели, несмотря на то, что заболеваемость ковидом в целом пошла на спад, регион установил новый рекорд - уже более 14 тысяч инфицированных. То ли еще будет...

Всего в Заполярья по данным оперативного штаба зафиксировано 14060 случаев заражения опасной инфекцией. У 92% болезнь протекает в легкой или средней форме, остальные 8% подключены к аппаратам ИВЛ. Большая часть заболевших приходится на Мурманск - 7847 человек, Белокаменку - 2320 человек и Североморск - 1234 человека.

Хорошие новости тоже есть - более 80% пациентов с COVID-19 уже удалось вылечить, а именно здоровы 11623 северян. При этом, что печально, 192 человека умерли от новой коронавирусной инфекции.

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