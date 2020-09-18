Дистанционное обучение с УМНЕЙ: удобно, качественно, доступно

Многолетний опыт успешной работы в Мурманске и Мурманской области подтверждает действенность электронного обучения с IT-компанией «УМНЕЙ».

Согласно постановлению правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в школах проводится дистанционное обучение: учащиеся занимаются по своим учебникам, а учителя предоставляют материалы для лучшего усвоения предмета по дистанционному обучению (полезные ссылки, видео-уроки и презентации). Задания для обучающихся размещаются в автоматизированной информационной системе «Электронное образование» («БАРС»), а также доводятся до учеников и родителей любым другим способом…

Фото: IT-компании «УМНЕЙ»

В социальных сетях под этой новостью родители школьников негодуют: несмотря на то, что дистанционные образовательные технологии уже несколько лет называют перспективным направлением, а регионы даже рапортуют о внедрении, реального обучения с применением дистанционных технологий по школьным программам нет.

Выяснилось, что не все подростки имеют соответствующие гаджеты. Многим понадобилось купить смартфон, чтобы получить доступ к учебе. Второй проблемой стало отсутствие интернета…в школах! Да, несмотря на отчеты о внедрении технологий, во многих школах элементарно нет стабильно работающего интернета. И, главное, отсутствие самих технологий. Если Вам присылают контрольные по электронной почте, спрашивают по скайп или используют наскоро сконструированные задания на Google doc, значит предлагаемая Вам форма обучения далека от идеала.

Фото: IT-компании «УМНЕЙ»

Дистанционная технология — это именно технология, со своей методикой и дидактикой. Она предполагает создание информационной образовательной среды: наличие электронного информационного контента (учебники, методические пособия, слайд и видео лекции), контрольные мероприятия самостоятельного изучения материала (устные и письменные эссе, глоссарные тренинги, конспектирование, штудирование и т. д.), практические занятия (вебинары, виртуальные лаборатории, тренинговое тестирование) и обязательный контроль качества полученных знаний в виде устных, письменных или тестовых заданий с обязательной идентификацией обучающегося.

Полностью разработанная система удобного дистанционного обучения на образовательной платформе ROWEB, защищенной более чем 60 патентами на авторские изобретения, есть у IT-компании «УМНЕЙ». Это организация, взаимодействующая со многими вузами, колледжами по программам высшего, среднего профессионального образования, а так же курсам повышения квалификации и переподготовки. Для школьников разработаны программы обучения с 5 по 11 классы.

Фото: IT-компании «УМНЕЙ»

Многолетний опыт успешной работы в Мурманске и Мурманской области подтверждает действенность электронного обучения с IT-компанией «УМНЕЙ».

Сейчас, в условиях карантинных мероприятий, IT-компания «УМНЕЙ» предлагает качественное дистанционное обучение для всех возрастных категорий.

Кроме того, войти в Ассоциацию электронного обучения могут образовательные организации Мурманска и Мурманской области: школы, колледжи, вузы. Для организаторов учебного процесса кроме информационно-образовательной среды разработана, апробирована и успешно работает система академического администрирования: учет контингента обучающихся, контроль успеваемости и многочисленные отчеты полностью автоматизированы.

КОНТАКТЫ

для образовательных организаций - директор Мурманского филиала БИОР УМНЕЙ Шудегова Марина Владимировна +7(911) 613-76-98

Мурманское отделение сопровождения приема на обучение –

Ирина Александровна, Елена Петровна 8(8152)44-97-17,

+7 (921) 513-49-21

* ЧУ “БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ «УМНЕЙ» (БИОР «УМНЕЙ»)

ИНН 7709439560 / ОГРН 1067799021762

183039, Мурманская обл., г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 25/26, офис 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Мурманской области проверил сообщения, что в ковидном отделении областной больницы нет отопления. Также пациентка пожаловалась на пододеяльники вместо штор и дыры в стенах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru