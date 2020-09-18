"Нашли кровь и пакет с грибами": Под Кандалакшей с собаками искали медведя

Грибники встретили медведя у озера. Фото: Кристина Безбородова

17 сентября группа "Кандалакша онлайн" сообщила о ЧП под Кандалакшей: у озера Большое Савино два грибника встретили медведя. Если обычно бурый хищник убегает от людей, то в этот раз он напал на них.

- Сегодня на озере Большое Савино медведь напал грибников. По предварительной информации, от лап косолапого пострадали два человека. В данное время на место выехали сотрудники охотнадзора Кандалакшского района, - пишет паблик.

К счастью, в министерстве природных ресурсов и экологии "КП" эту информацию не подтвердили.

- У страха глаза велики. Грибники нашли в лесу разорванный пакет с грибами и кровь и сообщили о нападении медведя. Кому она принадлежит - животному или человеку, неизвестно, это установит анализ. Местность обследовали с собаками, но они не взяли след. На месте работают наши специалисты, - сообщил "КП" первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев.

Большое Савино - пресноводное озеро примерно в 12 километрах от Кандалакши, его протяженность около шести километров. Хорошей дороги к нему, но местные жители часто ходят сюда за грибами и ягодами.

Отметим, что в этом году медведи не так часто выходят к людям, как прошлым летом, когда из-за холодов в лесу не было ни ягод, ни грибов. В этот раз урожай хороший, однако все-таки иногда косолыпые приходят в города.

Напомним: в конце июля в Териберке туристка столкнулась с медведицей с медвежатами. Животное не стало нападать на человека, однако девушка все-таки получила травмы: от неожиданности она упала, а медвелица прошлась по ней.

А на этой неделе из-за косолапой с малышами произошла авария под Кировском.

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