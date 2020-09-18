Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 сентября 2020 года: Мурманские врачи назвали самый эффективный дезинфектор

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 18 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13984 заболевших COVID-19, 11579 человек выздоровели и 189 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7790 человек. 42 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11664 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 73 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+2, всего 1231), Печенгском районе (+7, всего 552), Мончегорске (+2, всего 555), Оленегорске (+7, всего 149), Кандалакшском районе (+10, всего 183), Ковдорском районе (+1, всего 135) и Терском районе (+2, всего 34).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7790 случаев

Белокаменка - 2320 случай

Североморск - 1231 случай

Мончегорск – 555 случаев

Печенгский район - 552 случая

Кольский район - 451 случай

Апатиты – 292 случая

Кандалакшский район – 183 случая

Кировск – 169 случаев

Оленегорск – 149 случаев

Ковдорский район - 135 случаев

Ловозерский район - 66 случаев

Терский район – 34 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7790

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 34

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 183

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 292 и 169 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 451 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Небольшие смягчения

В ковид-отделениях Мурманской области палаты, санузлы и процедурные моют дезинфекторами 2 раза в день. После выписки пациента палату буквально заливают растворами с пола до потолка. Общие помещения орошают из гидропультов дважды в день. Боксы в приемном покое заливают полностью после каждого пациента. Дверные ручки, например, обматывают пропитанной дезенфектантом ветошью, которая постоянно влажная. Дезсредства на основе кислородных соединений наиболее эффективны против COVID-19.

- Для обработки используют дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода, как наиболее эффективные в данной ситуации в противовирусных концентрациях и экспозициях, то есть довольно сильные, - уточнила главный внештатный госпитальный эпидемиолог Елена Иванова.

Дезинфекция - важная часть профилактики внутрибольничного распространения инфекции. К сожалению, растворы крайне агрессивные. Краска, линолеум, покрытия дверей – имущество отделений, построенных для лечения пациентов с другими заболеваниями, сильно повреждаются. Поэтому после сворачивания ковидных коек будут планировать необходимые ремонты!

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