Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 сентября 2020 года: снят запрет на проведение некоторых мероприятий

Некоторые меры, введенные из-за ковида, смягчаются. Фото: правительство МО
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13911 заболевших COVID-19, 11512 человек выздоровели и 188 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7748 человек. 48 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье опять прервалось. На масштабной стройке 2320.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 11591 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 75 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 1229), Печенгском районе (+10, всего 545), Оленегорске (+1, всего 142), Апатитах (+5, всего 292), Кировск (+1, 169 всего), Кольском районе (+2, всего 451).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 7748 случаев
Белокаменка - 2320 случаев
Североморск - 1229 случаев
Мончегорск – 553 случая
Печенгский район - 545 случаев
Кольский район - 451 случаев
Апатиты – 292 случая
Кандалакшский район – 173 случая
Кировск – 169 случаев
Оленегорск – 142 случай
Ковдорский район - 134 случая
Ловозерский район - 66 случаев
Терский район – 32 случая
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 7748
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 32
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 173
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 292 и 169 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 451 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Небольшие смягчения
В Мурманской области снят запрет на проведение ряда деловых и социально значимых мероприятий. Об это сообщили в региональном правительстве. - Согласовывать проведение того или иного мероприятия будет оперативный штаб на основании обращения главы администрации муниципалитета. При этом, до 30 сентября приостановлена деятельность дискотек, кинотеатров, детских развлекательных центров, парков и других мероприятий с массовым посещением. Это сделано в целях снижения риска распространения CoViD-19, - отметили в правительстве.
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