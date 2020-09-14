Снова держим удар

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Когда-нибудь врачи и вирусологи подготовят большой научный труд, в котором укажут, откуда взялся коронавирус, как именно он влияет на организм, как его лечить. Но пока мы мало знаем об этой болезни, поэтому не стоит терять бдительность. Первая ковидная волна прошла, но Россия готовится ко второй, которая может прийтись на сезонное ухудшение эпидемической обстановки из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Как не допустить ухудшения ситуации, обсудили на Координационном совете РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, участие в котором приняли генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Защита на работе

Одним из пунктов повестки была тема вакцинации. Прививка от коронавируса еще проходит испытания, а вот от гриппа стала уже многолетней традицией. В Мурманской области прививочная кампания началась в начале сентября и на данный момент охватила почти 50 тысяч северян. Хорошая практика, какую показывает «ФосАгро», - вакцинация сотрудников на предприятиях. Для того, чтобы риск заражения гриппом максимально снизился, надо, чтобы прививку сделали 80-85% работников.

Еще один важный момент, который обсудили на Совете, это соблюдение санитарно-гигиенических правил на предприятиях.

- Режим проветривания – это один из важных элементов организации рабочих мест. И что еще важно, там, где возможно работать при соблюдении масочного режима, там, где есть скопление людей, важно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Очень важным элементом является наличие антисептиков, потому что при воздушно-капельном распространении коронавирусной инфекции обработка рук является не менее важным элементом профилактики, чем ношение масок, - отметил Михаил Мурашко.

В подразделениях «ФосАгро», в том числе в Мурманской области, правила по ношению масок, обработке помещений и других мер безопасности выполняются строго.

Подвиг и сотрудничество

Ценность работы медиков в период пандемии коронавируса переоценить было сложно. Люди в белых халатах каждый день рисковали своими здоровьем и жизнями, совершали трудовой подвиг. Андрей Гурьев в лице Михаила Мурашко поблагодарил всех медицинских работников за высочайший профессионализм и беспрецедентные усилия по сохранению жизни и здоровья людей, а также выразил признательность за эффективное и плодотворное взаимодействие Министерства с крупным бизнесом.

Еще одним участником заседания Совета стал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Андрея Гурьева, благодаря опоре на нормативные документы Минздрава и консультации с его главными специалистами, в результате обмена экспертизой в рамках РСПП и отраслевых объединений промышленными компаниями накоплен уникальный опыт работы в условиях COVID-19.

- После появления первых сигналов о надвигающейся пандемии на производствах были введены строгие регламенты и протоколы противодействия коронавирусу. Это позволило сохранить надежную и бесперебойную работу производств непрерывного цикла и стабильную обстановку в городах присутствия, прежде всего в моногородах. Особое внимание мы уделяли и продолжаем уделять помощи медицинским учреждениям в оснащении необходимыми медицинскими средствами и оборудованием, - отметил генеральный директор компании «ФосАгро» и глава Российской ассоциации производителей удобрений.

Благодаря четкому пониманию, базирующемуся на знаниях экспертов, компания не только смогла защитить своих сотрудников, но и направить ресурсы на здравоохранение городов своего присутствия. Апатитско-Кировская центральная городская больница с весны, когда начался разгул болезни, получала помощь от КФ АО «Апатит»: средства индивидуальной защиты, технику для работы больницы и бригад скорой медицинской помощи, кареты «скорой». Мурманская область при содействии «ФосАгро» стала первым регионом страны, куда доставили экспресс-тесты на коронавирус. Благодаря этому удалось сдержать распространение болезни в агломерации. Помощь продолжается и по сей день: недавно Апатитско-Кировская ЦГБ получила современный томограф и рентген-аппарат. Сейчас ведется наладка этого оборудования.

Андрей Гурьев добавил, что, несмотря на ослабление противоэпидемических мер в регионах, на предприятиях продолжают действовать строгие нормативные документы. Как показали весна и лето, если четко следовать правилам, то производство работает как часы. Несмотря на коронавирус, «ФосАгро» увеличила производство удобрений и их продажи.

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