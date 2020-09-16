Памятник героям-подводникам в Лиинахамари могли специально снести с постамента

Фото: vk.com/liinahamari_official

Ситуация с памятником героям-подводникам в Лиинахамари принимает все более крутой оборот. Напомним: 14 сентября монумент рухнул с постамента. Конечно, можно было бы списать все на то, что мемориал был установлен 48 лет назад, и должным образом за ним не ухаживали, однако на обрушившейся части нашли следы от троса и буксировки, что говорит в пользу звучавшей ранее теории – памятник сбросили специально.

На памятнике нашли следы троса. Фото: vk.com/zapvestnik

Подтверждает это и реакция прокуратуры, которая 15 сентября начала свою проверку по факту случившегося.

- Прокуратура Печенгского района признала законным возбуждение уголовного дела отделом полиции ОМВД России по Печенгскому району по акту вандализма, в результате которого разрушена стела подводной лодки на территории поселка Лиинахамари Печенгского района. По вышеуказанному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), - сообщила старший помощник прокурора Мурманской области по связям со СМИ Анжелика Черногубова.

Находится памятник на частной территории, поэтому сейчас отвечать на вопросы правоохранительных и надзорных ведомств придется в первую очередь собственнику.

- Охранники территории предприятия, на которой расположен памятник, пытались не пропустить к месту события сотрудников полиции и администрации Печенгского района, - уточняет группа «ЗВ онлайн».

Фото: vk.com/liinahamari_official

Сейчас к памятнику едет глава администрации Печенгского района Эдуард Затона, который будет на месте разбираться со случившимся.

- Памятник находится на федеральной земле, которая на 49 лет сдана в аренду. Мы уже много лет пытаемся как-то провести паспортизацию и оформить памятник в муниципальную собственность, чтобы выделять деньги на его содержание, но в данный момент он считается бесхозным. С 2015 года велась историко-культурная экспертиза, чтобы доказать, что мемориал является объектом культурного наследия. Но эксперты признали, что такой ценности у памятника нет, - рассказал Эдуард Затона «КП».

Компания, на территории которой стоит монумент, сейчас ООО, а раньше была рыболовецким колхозом «Прибрежный». К памятнику представителей администрации района собственники не пускали годами, хотя сами за памятью о подвиге наших подводников не ухаживали. В целом компания не несет никакой социальной нагрузки для муниципалитета, а ее собственник давно живет за границей - на Кипре. Эдуард Затона надеется, что беспрецендентный случай ускорит передачу памятника в собственность района.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что памятник героям-подводникам обязательно будет восстановлен.

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