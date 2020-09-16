Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 сентября 2020 года: в Whatsapp-приемную поступило 3500 сообщений

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13836 заболевших COVID-19, 11346 человек выздоровели и 185 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7700 человек. 46 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье опять прервалось. На масштабной стройке 2320 заболевших (+1 за сутки).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11516 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 72 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 1221), Печенгском районе (+2, всего 535), Мончегорске (+2, всего 553), Кандалакшском районе (+4, всего 173), Оленегорске (+1, всего 141), Ловозерском районе (+1, всего 66) и Терском районе (+1, всего 32).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7700 случаев

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1221 случай

Мончегорск – 553 случая

Печенгский район - 535 случаев

Кольский район - 449 случаев

Апатиты – 287 случаев

Кандалакшский район – 173 случая

Кировск – 168 случаев

Оленегорск – 141 случай

Ковдорский район - 134 случая

Ловозерский район - 66 случаев

Терский район – 32 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7700

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 32

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 173

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 287 и 168 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 449 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Есть контакт

Whatsapp-приемная по вопросам медицины начала работу 2 месяца назад. За это время пришло 3 471 сообщение от пациентов с ОРВИ и коронавирусом. И ровно 3 471 раз написавшим сообщение со своей проблемой оказали помощь. Ни одно обращение не осталось без внимания, каждое было обработано модераторами, передано напрямую медикам, и проблемы были решены в сжатые сроки. Больше всего вопросов поступает по больничным листам, бесплатным лекарствам, графикам посещения пациентов и повторным тестам. Сейчас приходит в разы меньше сообщений, чем на старте работы, — около 10-20 в день. Whatsapp-приемная по вопросам медицины принимает сообщения по номеру +7 921 046 03 93. В сообщении укажите ФИО полностью, адрес, мобильный телефон для связи, поликлинику, к которой вы прикреплены, тезисно суть проблемы.

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