Как организовать идеальную свадьбу в Мурманске: путеводитель для невест и женихов от "КП"-Мурманск"

Совет да любовь! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году некоторые молодожены остались без привычного торжества, ведь из-за пандемии нельзя было отмечать прекрасный праздник в ресторане или где-нибудь в гостевом доме на природе.

Но, к счастью, сейчас все изменилось. И те северяне, кто планирует свадьбу в ближайшее время, уже могут погрузиться в приятные хлопоты. А чтобы они не стали головной болью, важно знать, как правильно организовать торжество, где провести банкет, как выглядеть блистательно и кому из профессионалов доверить свой личный праздник.

Для будущих молодоженов "Комсомольская правда"-Мурманск" подготовила путеводитель, в котором женихи и невест найдут ответы на все интересующие их вопросы, полезные советы и рекомендации по выбору ведущего, места банкеты, свадебного платья и много другого.

Читайте наш путеводитель, и долгой и счастливой вам совместной жизни!

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