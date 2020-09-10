Рыбаки-любители в Мурманской области смогут зарабатывать

Ну что, рыбаки, можно совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и заработать? Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В рыбопромышленной отрасли Мурманской области в последнее время штормит. Впрочем, есть как хорошие события в важнейшей для Заполярья сфере, так и те, что вызывают опасения.

30 лет это старость?

Большие опасения у рыболовных и рыбоперерабатывающих компаний нашего региона вызывают предложения ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) федеральному правительству по дальнейшему реформированию рыбохозяйственного комплекса России. Не все идеи нашли отклик у северян.

Например, одно из предложений не пускать в море на освоение квот промысловые суда старше 30 лет. Но наши рыбопромышленники настаивают: иногда суда пора отправлять на пенсию и раньше этого срока, а иногда они готовы служить и дольше. К чему строгие рамки, если все индивидуально?

Еще спорные позиции - обеспечение мощности строящегося флота 100-процентными инвестиционными квотами, ужесточение критериев применения льготных налоговых режимов.

Заполярные компании, взволнованные грядущими переменами, обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису и профильному вице-губернатору Дмитрию Филиппову с предложением обсудить реформу и направить на федеральный уровень свои предложения.

В «Белом доме» региона разделили опасения рыбопромышленников. Так, Дмитрий Филиппов отметил, что практически все прибрежные компании региона не могут взять кредиты или найти средства, чтобы построить корабли. А значит, если предложения РРПК будут приняты, то у северян просто отберут квоты. Арифметика беды проста: 40 компаний окажутся на грани банкротства, около тысячи человек лишатся рабочих мест, а отечественный рынок потеряет 48 тысяч тонн рыбной продукции из Заполярья в год.

- Сегодня мы можем увидеть, что строительство судов, даже уже заложенных, под которые получены квоты, запаздывает на срок от полугода до года и больше. В момент, когда могли бы достроить судно и оно начало бы отрабатывать инвестиционную квоту, это судно еще не построено, кредиты действуют и должны выплачиваться проценты. В этих случаях инвестиционная квота не отрабатывает себя, мы видим, что отечественные судостроительные компании не справляются с объемом строительства, который заявлен под инвестиционные квоты, не могут отстроить то, что заложено, а РРПК предлагает дать им дополнительные проценты инвестиционных квот. Поэтому не все рыбопромышленники поддерживают предложения, - отметил Дмитрий Филиппов.

Конечно, новые суда это хорошо, и сейчас для заполярных компаний строят 25 тральщиков и т.д. Но надо понимать, что под одну гребенку всех рыбопромышленников подгонять нельзя.

- Тем, кто строит суда, дополнительные инвестиционные квоты выгодны, потому что на сегодняшний день инвестиционная квота, которая выделяется на одно вновь построенное судно, позволяет ему отработать в лучшем случае 2 месяца в году. А остальные 10 месяцев за счет собственной квоты или вынужденный простой. Надо смотреть, окупят ли себя вновь построенные корабли, имея только инвестиционную квоту в дальнейшем. В противном случае строить суда невыгодно. Мы попросили губернатора при принятии решения исходить из экономических показателей, что получит регион, консолидированный бюджет области в одном и другом случае. Если это пойдет на пользу региону, надо придерживаться этой оптимальной позиции, отметил представитель одной из компаний Юрий Задворный.

Итогом встречи чиновников и промысловиков стало решение подготовить свои предложения по реформе от РРПК и представить их на федеральный уровень.

Поймал - продай

А пока же региональное правительство одержало другую победу всероссийского масштаба. Еще осенью прошлого года губернатор Андрей Чибис сообщил, что надо разрешить рыбакам-любителям сдавать свой улов. Это позволит увеличить самозанятость и экономическую независимость населения, а также обеспечит прилавки свежей рыбой. Также в планах у властей создать государственный кооператив, который станет посредником между рыбаками и магазинами.

В марте этого года стало известно, что Министерство сельского хозяйства поддерживает идею правительства Мурманской области. А теперь поддержка нашла реальное воплощение. На заседании комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием Андрея Чибиса и Дмитрия Филиппова было объявлено о начале создания правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов водных биологических ресурсов, добываемых в установленном порядке при осуществлении любительского рыболовства в пределах установленной суточной нормы. Далеко не во всех регионах можно будет сбывать то, что поймал. В число пилотных субъектов вместе с Мурманской областью вошли Сахалинская, Магаданская и Томская области.

- Инициатива очень важна для жителей прибрежных поселков региона, которые ловят рыбу «для себя» и теперь смогут легально продавать ее. Правительственная комиссия нашу инициативу поддержала, с учетом поручения президента, которое было по нашему обращению. В рамках комиссии мы с коллегами концептуально проговорили законопроект, и в ближайшее время в правительство РФ будет внесен соответствующий текст. Я надеюсь, что до конца текущего года все изменения в федеральное законодательство будут приняты, подчеркнул Андрей Чибис.

Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около 1 тысячи местных жителей таких населенных пунктов, как Териберка, Ура-Губа, Лиинахамари, Печенга, Островной, Александровск, Мурманск. Суммарный улов в год при этом не превышает 1 тысячи тонн различных разрешенных к добыче видов водных биоресурсов.

КОНКРЕТНО

Сколько может поймать рыбак-любитель?

В Баренцевом море правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 килограммов (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 килограммов мойвы и сайки.

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