Налаживаем северные связи: Губернатор Мурманской области встретился с послом Исландии

Аурни Сигурдссон прибыл на открытие нового рыбоперерабатывающего завода в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают активно развивать сотрудничество с другими странами, которое всегда идет на пользу региону. Так, в Мурманск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в России Аурни Тор Сигурдссон. Главной целью его визита в Заполярье стало торжественное открытие нового рыбоперерабатывающего завода, где установлено исландское оборудование.

- Прежде всего, я хотел бы сказать, что очень рад быть в Мурманске. Это мой первый визит сюда в официальной должности, так как меня назначили послом Исландии в России только месяц назад. Пару лет назад я уже побывал в заполярной столице как турист, по приглашению друзей, - рассказывает Аурни Сигурдссон. - У Исландии и Мурманской области большая история сотрудничества не только в области переработки рыбы, но и в области культуры и образования. Я уверен, что мы продолжим совместную деятельность.

В рамках рабочей встречи исландский посол и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в первую очередь, обсудили взаимодействие в плане развития рыбопромышленности.

Губернатор и посол обсудили дальнейшее сотрудничество. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Конечно, мы очень заинтересованы в сотрудничестве, принимая во внимание тот факт, что на наших предприятиях активно используется исландское оборудование. Хотелось бы создать соответствующие сервисы и подразделения, представительства тех компаний, которые поставляют нам это оборудование, - отметил губернатор. - Инвестировать сегодня на территории Мурманской области стало очень выгодно, потому что те налоговые послабления по федеральным и местным налогам – уникальны. В этом плане наш регион получил один из самых льготных режимов.

Как подчеркнул Аурни Тор Сигурдссон, Исландия и Мурманская область сотрудничают давно, особенно в сфере рыбоперерабатывающего оборудования и дизайна по разработке проектов рыболовных судов. Продолжать совместную работу в этих направлениях будут и в дальнейшем. Пример тому – тот самый рыбоперерабатывающий завод, который откроется 11 сентября в Коле.

Еще одно направление, которое обсуждалось на встрече, – сотрудничество в сфере высшего и среднего образования.

- У нас есть Мурманский государственный технический университет, ранее известный как «мореходка». Как тогда, так и сейчас здесь готовят морских специалистов и специалистов рыбной промышленности. Сегодня мы с федеральным правительством активно перезагружаем МГТУ, создавая вуз с акцентом на Арктику. С исландским университетом в Акюрейри у МГТУ заключено соглашение, и будет здорово, если мы наладим обмен преподавателями, а также рассмотрим возможность создания совместных лабораторий, в том числе для подготовки специалистов для работы с тем оборудованием, которое поставляется к нам из Исландии, - отметил Андрей Чибис.

Сфера образования и рыбной промышленности - два основных направления взаимоподдержки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Исландский посол согласился с главой региона, уточнив, что налаживание взаимосвязей в области образования – идея хорошая.

- Очень интересно было бы и дальше развивать сотрудничество в области обмена преподавателями и студентами. Университет в Акюрейри (исландский город-побратим Мурманска) специализируется в двух областях – управление морскими ресурсами и полярное законодательство. Это те направления, в которых мы и дальше можем успешно взаимодействовать.

СПРАВКА "КП"

Аурни Тор Сигурдссон родился 30 июля 1960 года в Рейкьявике, Исландия.

Образование

В 1986 году получил степень магистра экономики, изучал русский и чешский языки в Университете Осло, Норвегия. В 2001 году – диплом в сфере государственного управления, Университет Исландии. В 2014 году изучал мировую и международную политику в Лондонской школе экономики и политологии. В 2015 году получил степень магистра международных отношений в Университете Исландии.

Профессиональная деятельность

В 1988-1989 годах – репортер Исландской государственной службы телерадиовещания в Рейкьявике. Корреспондент в Москве.

Был главой отдела в министерстве связи и туризма Исландии. Затем долгое время - член городского совета Рейкьявика и президент городского совета Рейкьявика.

С 2007-го по 2014 год – член Альтинга (парламент Исландии). С 2015-го по 2017 год - посол по делам Арктики и старшее должностное лицо Арктического совета, МИД Исландии.

С 2018-го по 2020 год занимал должность посла Исландии в Финляндии.

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