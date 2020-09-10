Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 сентября 2020 года: школы оснащают рециркуляторами

Воздух в школах будет безопасным. Фото: оперативный штаб
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 10 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13424 заболевших COVID-19, 10960 человек выздоровели и 175 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7435 человек. 47 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2318 заболевших.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 11106 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 66 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1163), Печенгском районе (+1, всего 517), Мончегорске (+5, всего 538), Апатитах (+2, всего 279), Кировске (+1, всего 166) и Ковдорском районе (+1, всего 130).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 7435 случаев
Белокаменка - 2318 случаев
Североморск - 1163 случая
Мончегорск – 538 случаев
Печенгский район - 517 случаев
Кольский район - 442 случая
Апатиты – 279 случаев
Кировск – 166 случаев
Кандалакшский район – 153 случая
Оленегорск – 132 случая
Ковдорский район - 130 случаев
Ловозерский район - 64 случая
Терский район – 30 случаев
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 7435
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 30
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 153
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 279 и 166 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 442 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
В школах безопасно
В учебных заведениях Мурманской области продолжают устанавливать бактерицидные рециркуляторы. Для школ и колледжей заказано 11 467 обеззараживателей воздуха, 70% от запланированного объёма уже поступило в регион.
- В первую учебную неделю в школы и колледжи передали 7 516 установок для обеззараживания воздуха, еще 1000 направили в учебные заведения 8 сентября. Их размещают в классах и рекреациях, - рассказали в региональном министерстве образования. - До 15 сентября в Мурманскую область должны привезти весь объем рециркуляторов.
Оснащение рециркуляторами - одна из мер безопасности для детей и педагогов. Использование этих установок позволяет не надевать маски, сидя на уроках.
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