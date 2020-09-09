Чтобы дышалось легко: в Мурманской области высадили почти три тысячи деревьев и кустарников

Сотрудники минприроды Мурманской области и другие активисты поучаствовали в акции «Сохраним лес». Фото: правительство Мурманской области

Каждый год легкие Кольского полуострова страдают: сотни гектаров леса уничтожают пожары, незаконная вырубка, деревья истребляют на площадках под строительство новых домов и т. д. Конечно, есть такое понятие, как компенсационное озеленение, но не всегда его достаточно, чтобы восстановить тот урон, что был нанесен природе. Поэтому уже который год подряд Мурманская область присоединяется к акциям по высадке деревьев и кустарников.

Карельские гостьи

5 сентября в Заполярье состоялась всероссийская акция «Сохраним лес», которая проводится в рамках национального проекта «Экология». Площадкой в Заполярье стало Мурманское лесничество. Оно находится в пределах Ловозерского и Кольского районов и охватывает территории следующих муниципалитетов Мурманской области - Полярного, Североморска, Оленегорска, Мончегорска и Снежногорска.

В акции «Сохраним лес» приняли участие более 50 человек - это сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона, Мурманского лесничества и авиабазы. Вместе они высадили в кольскую землю 300 саженцев сосны. Их привезли из Карелии, чтобы маленькие деревья лучше прижились в условиях Крайнего Севера.

Сотрудники минприроды Мурманской области и другие активисты поучаствовали в акции «Сохраним лес». Фото: правительство Мурманской области

- Для нашего Кольского Севера, где каждое дерево растет больше 20 лет, чрезвычайно важно постоянно пополнять лесной фонд. Это гарантирует будущим поколениям чистый воздух, здоровое питание и все, что к этому прилагается, - отметила заместитель министра природы Екатерина Туйчиева.

Есть рекорд!

Еще одной акцией во благо природы Заполярья стал «Зеленый рекорд», который тоже состоялся 5 сентября. В его рамках деревья и кустарники сажали в Мурманске.

- Акция уникальна тем, что впервые в истории нашего города сразу во всех районах ее участники сажали деревья. 30 точек посадки, несколько сотен саженцев. Деревьев много не бывает, тем более в наших суровых северных широтах. Она, безусловно, войдет в историю нашего города, - рассказали в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Евгения Чибис присоединилась к акции «Зеленый рекорд». Фото: личный архив Евгении Чибис

Всего за несколько часов северяне посадили около двух тысяч деревьев и кустарников: яблоня, береза, рябина, клен, сирень, шиповник и чубушник. Участники акции заранее подготовили грунт для высаживания растений в скверах на улицах Марата, Ленинградской и Шабалина, у драматического театра Северного флота, на проспекте Кирова возле здания казначейства, на улице Алексея Хлобыстова, у памятников «Ждущей», С. М. Кирову, на проспекте Ленина у здания ФСБ, на улицах Зои Космодемьянской и Туристов, а также на южном въезде в город.

К «Зеленому рекорду» присоединилась и семья губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Одновременно 30 площадок, более 150 деревьев и 1600 кустарников! Как бальзам для меня: люди приходили семьями, и у нас появились деревья с фамилиями, ученики сажали "дерево класса" и даже целые аллеи своей школы, серебряные волонтеры отмечали деревья именами своих близких. Это очень важно для меня. Значит, наши идеи живут и откликаются, значит, все не зря, спасибо, - поблагодарила участников акции супруга губернатора и руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В сквере у театра Северного флота высадили кусты шиповника и сирени. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все эти зеленые акции - верная примета каждой осени в Заполярье. Если вы не успели в этом году к ним присоединиться - не беда! Через год вас ждут лопаты, перчатки и саженцы. Не зря говорят, что и на камнях растут деревья...

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