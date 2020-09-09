Быть или не быть: возможен ли раздельный сбор мусора в Мурманской области

Раздельный сбор мусора возможен, если северяне подойдут к этому делу ответственно Фото: Николай ХИЖНЯК

Бумага, стекло, металл, пластик все в одну кучу, а пользы - ноль. Вопрос раздельного сбора мусора в Мурманской области назрел давно, а работать в этом направлении начали только в прошлом году, шагая медленно, но верно. Свершится ли мусорная реформа?

Что есть и что будет

Основной объект по переработке мусора в Заполярье - завод по термической обработке отходов, который находится в Мурманске. Там помимо сжигания отходов вырабатывается тепловая энергия из утилизированных вещей. По сути, это единственное место в пределах региона, где мусор при переработке идет во благо и помогает в прямом смысле слова согревать город.

- В ближайшей перспективе планируется модернизировать завод для увеличения объемов вырабатываемой тепловой энергии, установить дополнительное сортировочное оборудование, чтобы можно было извлекать полезные элементы из поступающих отходов, - рассказали в министерстве информационной политики Мурманской области. - На сегодняшний день иные развитые производства для переработки отходов отсутствуют, поэтому пригодные для дальнейшей утилизации компоненты мусора в основном отправляют за пределы региона.

Также с прошлого года запустили в работу экотехнопарк в Междуречье, где мусор сортируется - специалисты в химзащите отсеивают мусорный поток руками. При этом они «спасают» хороший материал - железо, стекло, ткань, бумагу и полимеры. В прошлом году объект принял более 83 тысяч тонн ТКО. Отобранные полезные элементы, пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот, идут на утилизацию в другие уголки страны.

На полигоне в Междуречье мусор сортируют, но не перерабатывают. Фото: регоператор по обращению с ТКО в МО

В планах среди прочих вариантов утилизации отходов в Заполярье рассматривается использование технологии пиролиза для переработки автомобильных покрышек и производства RDF (топливо из отходов). Напомним: в Мурманске можно сдавать шины в пункты приема вторсырья, которые открылись в 2019 году. Правда, за это придется отдать небольшую сумму денег.

Первые шаги

В 2020 году правительство России утвердило план мероприятий по внедрению раздельного сбора в регионах. В Мурманской области начали двигаться в этом направлении чуть раньше. Так, в 2019 году было отобрано 96 кубометров бумаги, 99 - пластика и 58 - стекла в Полярных Зорях. Там у нескольких домов установили специальные контейнеры для сортировки мусора. Эксперимент удался.

- Жители Мурманской области активно включились в процесс раздельного сбора отходов - пункты приема полиэтиленовой тары и алюминия в торговых центрах пользуются популярностью. Ежегодно в регионе проводятся также массовые акции по уборке мусора и сбору вторсырья. В их числе всероссийский субботник «Зеленая весна», проект «Чистые игры» и экомарафон «Сдай макулатуру спаси дерево!», - отметили в правительстве Мурманской области.

Не все так просто

Но есть и свои сложности. Так, на организацию раздельного сбора мусора необходимо найти дополнительное финансирование.

- Нужно приобрести контейнеры, дополнительные мусоровозы, чтобы забирать разные виды отходов, увеличить количество рейсов мусоровозов и так далее. Опять же процесс затрудняет и то, что у нас нет развитых производств по переработке отходов и производству из них полезной продукции. В текущих условиях возникает необходимость дополнительных транспортных расходов на доставку вторсырья в другие регионы страны, - объяснили в правительстве региона. - Способы организации в Мурманской области раздельного обращения с ТКО, в том числе учитывая существенный интерес жителей региона к данному вопросу, сейчас прорабатываются.

Заместитель директора мурманского филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов согласен с тем, что в Мурманской области нет нужной инфраструктуры для того, чтобы перейти на раздельный сбор мусора. А самое главное в большинстве случаев люди психологически к этому не готовы. И это плохо.

- Культура раздельного сбора мусора предполагает, что мы ответственно относимся к тому, что делаем, хотя это может быть и не комфортно. Например, часть людей недовольны евроконтейнерами, которые мы установили в Мурманске, потому что нужно руками закрывать крышки. Они этого не делают, и весь смысл таких контейнеров теряется, говорит Виталий Измайлов.

Для раздельного сбора мусора не хватает инфраструктуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем не менее зам. директора АО «Управление отходами» отмечает, что двигаться в сторону сортировки мусора нужно. Так, региональный оператор уже предпринимает определенные шаги навстречу экологии.

- В планах - до конца этого года начать организацию системы раздельного сбора мусора в Мурманске. Будем отдельно собирать пластик. Поставим хорошие, современные сетки для этого и посмотрим, как люди будут реагировать станут ли бросать туда отходы, - уточнил наш собеседник.

По словам Виталия Измайлова, разделение мусора нужно не столько для того, чтобы решить экологическую проблему, сколько для экономической выгоды.

- Разделение отходов идет в Междуречье, где на конвейерной ленте сортируют на стекло, металл, пластик, бумагу. А вот сама система раздельного сбора мусора позволит удешевить этот процесс. В Мурманской области, например, идет ручная обработка ТКО. А если человек сам разделяет мусор, то не будет лишних затрат на зарплату сотрудникам. Таким образом, плата за обращение с ТКО будет уменьшаться, - объясняет он.

«Людей нужно воспитывать»

Последние несколько лет проблеме заботы о природе действительно уделяют все больше внимания. Как отмечает руководитель центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова, в регионе большими шагами развивается экологическое мышление.

- Для молодежи экологические привычки уже стали нормой. Например, многие не покупают в магазинах пластиковые пакеты, а вместо этого берут с собой холщовую сумку. Или используют для напитков свою бутылку вместо одноразовых стаканчиков. Конечно, те же батарейки или макулатуру сдают все, просто старшее поколение не занимается этим на постоянной основе, - говорит Екатерина.

В скандинавских странах, где успешно функционирует система раздельного сбора ТКО, пришли к ней не сразу. Там были и огромные штрафы, и высокая плата за обращение с отходами. Как побудить людей сортировать мусор без таких кардинальных мер, пока никто не знает.

- Ваш сосед, например, может в корзину, куда нужно кидать пластик, выкинуть кожуру от банана, и сортировать мусор придется по-новому. Все наши общие усилия пойдут насмарку. Так что культуры обращения с мусором у нас пока нет, к сожалению. И ее нужно воспитывать, - подчеркнул Виталий Измайлов.

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