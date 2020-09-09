Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 сентября 2020 года: больше 80% пациентов вылечились от ковида

От коронавируса вылечили большинство пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13358 заболевших COVID-19, 10876 человек выздоровели и 173 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7388 человек. 43 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2318 заболевших.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11040 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 63 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 1154), Печенгском районе (+11, всего 516), Оленегорске (+1, всего 132), Мончегорске (+1, всего 533).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7388 случаев

Белокаменка - 2317 случаев

Североморск - 1154 случаев

Мончегорск – 533 случая

Печенгский район - 505 случаев

Кольский район - 442 случая

Апатиты – 277 случаев

Кировск – 165 случаев

Кандалакшский район – 153 случаев

Оленегорск – 132 случай

Ковдорский район - 129 случаев

Ловозерский район - 64 случая

Терский район – 30 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7388

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 30

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 153

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 277 и 165 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 442 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Выздоровело большинство Как отмечают в оперативном штабе, в Мурманской области показатель выздоровлений от CoViD-19 держится на высоком уровне. - Больше 80% заболевших коронавирусной инфекцией уже выздоровели, - рассказал министр здравоохранения Дмитрий Панычев. - Под динамическим амбулаторным наблюдением находится 850 пациентов с бессимптомной или легкой формами.

Среди госпитализированных пациентов 90% - с легкой и средней тяжестью, 10% - с тяжелой формой. Из них 9 человек - на ИВЛ.

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