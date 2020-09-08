Завтрак или обед: в Мурманской области решают задачку с бесплатным питанием для школьников

Андрей Чибис взял ситуацию с горячим питанием школьников на личный контроль. Фото: правительство Мурманской области

Иногда благие начинания сначала идут со скрипом. Вот и в ситуации с бесплатной едой для школьников в Мурманской области пока пахнет горелым.

Не учли мнение

Владимир Путин поручил, чтобы в учебном году-2020/2021 младшеклассников один раз в день кормили за счет бюджета. Речь идет о городах и регионах, где такая возможность есть. Мурманская область вошла в ряды, где преград нет, поэтому с сентября ребятишки начальных классов уже должны питаться, а их родители - радоваться экономии.

- Будут детей кормить горячим завтраком или горячим обедом, в каждой школе решат индивидуально, с учетом пожеланий родителей, - отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Именно с этим и возник вопрос: не во всех образовательных учреждениях прислушались к мнению мам и пап. Многие родители до сих пор не понимают, когда же начнут бесплатно кормить детей, другие не знают, будет это происходить утром или днем.

Ситуацию взяли на карандаш в правительстве Мурманской области.

- Учебный год начался без форс-мажора, тема горячего бесплатного питания в школах находится на особом контроле, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Финансовый вопрос

Губернатор поручил комитету государственного и финансового контроля провести проверку расходования средств на организацию школьного питания в Мурманске. Ранее в СМИ и пабликах в социальных сетях появилась информация, что денег на бесплатную еду не хватает. - К сожалению, сейчас из-за пандемии Центр школьного питания находится в непростом финансовом положении. Учебные заведения не работали, школьники не питались, товарная продукция не вырабатывалась, но персоналу центра продолжали платить заработную плату, чтобы сохранить коллектив. Поддержку, которая требуется, мы, конечно, окажем. Но радует, что и учреждение ищет возможности сэкономить, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора. В целом же проблем по региону не так много. Критической ситуацию назвать нельзя.

- По информации регионального министерства образования и науки, у всех общеобразовательных организаций Мурманской области возможности для организации горячего питания есть. В то же время, по данным специалистов, не во всех муниципалитетах налажен процесс питания школьников, - отметили в правительстве Мурманской области. Также Андрей Чибис на этой неделе провел селекторное совещание по данной теме.

- Лучше всего кормят в столовых образовательных учреждений Кировска, Апатитов, Североморска и Кандалакши. Об этом мне рассказывают родители школьников в соцсетях. В последних двух городах я сам пробовал школьные обеды. Еда мне понравилась, и дети тоже подтвердили, что довольны. Главам муниципалитетов рекомендую выйти с такой проверкой качества. Это единственный верный способ понять: хорошо кормят школьников или нет. Потому что на вид вкус борща или котлеты определить невозможно. Опросы о том, что выбрать - обед или завтрак, провели практически все школы муниципалитетов. Подчеркну: решение должно приниматься только с учетом мнения родителей, - отметил Андрей Чибис.

Во всех муниципалитетах вопрос с завтраками и обедами решают максимально быстро, чтобы потом не летели головы чиновников, как это было из-за не отремонтированных вовремя дорог и скверов.

В Мурманске, например, 11 сентября в 15.00 (дата и время могут быть скорректированы) в режиме онлайн пройдет родительское собрание с участием Евгения Никоры. Вопросы можно направить по почте vmpres@gmail.com.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВАС

Для родителей учеников начальных классов в Мурманской области открыли «горячую линию» WhatsАpp, куда, по аналогии с медицинской виртуальной приемной, можно отправить жалобу на ситуацию с бесплатным питанием. Сообщения принимаются на номер +7 952-293-24-97.

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