Составитель конкурса беспроцентных займов «Норникеля» проведет онлайн-семинар для предпринимателей

Ольга Буч расскажет участникам конкурса и заинтересовавшимся им о том, как подать идеальную заявку. Фото: "Вторая школа"

До 15 сентября продолжается прием заявок на конкурс беспроцентных займов, который проводят компания «Норникель» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа"». Напомним: это беспрецедентная для региона мера поддержки предпринимателей, которые захотят развивать свое дело в Печенгском районе.

Для участников конкурса и тех, кого он заинтересовал, организаторы проводят серию онлайн-встреч с экспертами, на которых можно получить важную информацию и полезные советы. 6 сентября в 11.00 состоится особенное виртуальное мероприятие: онлайн-семинар с составителем конкурса беспроцентных займов компании «Норникель» Ольгой Буч.

Из первых уст того, кто с нуля создавал конкурс и продумал все его нюансы участники встречи смогут узнать, в чем же особенности предлагаемой помощи, как успеть оформить заявку на участие, какие есть правила и многое другое.

- У вас есть возможность узнать, как подготовить качественную заявку из первых уст, чтобы именно вы могли выиграть конкурс, получить заем и начать реализовывать проект на территории Печенгского района», – комментирует Андрей Фоменко, директор «Второй школы» оператора конкурса беспроцентных займов. - Мероприятие проходит за две недели до окончания приема заявок на конкурс беспроцентных займов, поэтому у предпринимателей все еще есть возможность презентовать свою бизнес-идею.

На семинаре приведут примеры удачных и неудачных заявок, обозначат трудности, которые могут возникнуть во время заполнения документов.

- Мы обсудим, как наилучшим образом оформить вашу бизнес-идею – упаковать ее в форму заявки конкурса беспроцентных займов: с чего начать и как решить сложные вопросы, - отмечает Ольга Буч.

Онлайн-семинар состоится на платформе Zoom. Чтобы получить доступ к ней и возможность задать вопрос спикеру, надо перейти по ссылке. Также будет возможность посмотреть встречу в группе «Второй школы» в «ВКонтакте» и на YouTube.

Подробности конкурса можно найти на сайте проекта и в большом материале «Комсомольской правды»-Мурманск».

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