Мы помним: в Мурманске открыли бюст основателя морского торгового порта

2 сентября в Мурманске торжественно открыли бюст Валериану Евгеньевичу Ляхнцкому. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Перефразируем известную строчку из песни «С чего начинается Родина?»: с чего начинается Мурманск? Более века назад, когда на берегу Кольского залива не было ни домов, ни железной дороги, сюда пришли ученые и исследователи во главе с гидротехником Валерианом Евгеньевичем Ляхницким. Именно он после изучения холодной кольской земли дал заключение, что здесь надо строить порт. Так появился не только Мурманский морской торговый порт, но и сам Мурманск.

Если бы не Валериан Ляхницкий, то Мурманского морского торгового порта и Мурманска могло бы не быть. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Точка отсчета

1 сентября старейшее предприятие столицы Заполярья отметило 105-й день рождения. Принимая поздравления, Мурманский морской торговый порт сам сделал подарок - и не только себе, но и городу: в сквере у морского вокзала торжественно открыли бюст Валериана Ляхницкого.

- В череде праздничных мероприятий это событие - особенное для портовиков. Валериана Ляхницкого по праву можно назвать основателем порта и города Мурманска: он принимал ключевое решение в определении будущего порта и задал вектор его развития на столетие вперед, - отметил генеральный директор Мурманского морского торгового порта Алексей Рыкованов.

На открытии мемориала присутствовали первые лица области и города.а также руководство порта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В руководстве компании отметили необходимость исправить историческую несправедливость, ведь в столице Заполярья до сих пор не увековечена память Валериана Ляхницкого. Поэтому в праздничные дни с большим уважением к труду знаменитого первопроходца и был открыт мемориал.

- Любое большое дело начинается с конкретных шагов и красивых действий. Все 105 лет строительства, побед и достижений Мурманского торгового порта - это результат открытий Валериана Ляхницкого и других первооткрывателей. Валериан Евгеньевич был не только гидротехником и инженером, но также созидателем и творцом нашего будущего, - сделал акцент на церемонии открытия председатель совета директоров ММТП Александр Масько.

В 1914 году Ляхницкий возглавил изыскательские работы, а 1 сентября того же года у временной пристани пришвартовался пароход «Дротт». Эта дата и считается точкой отсчета - днем основания порта.

Наследие

Бюст был создан на основе фотографии Валериана Евгеньевича, которая хранится у его родных, правнуком ученого Олегом Ляхницким. Наследники первопроходца бережно хранят память о нем.

- Сегодня очень счастливый день. Мы давно об этом мечтали, - не скрывал эмоций внук исследователя Юрий Сергеевич Ляхницкий. - Дело в том, что в Мурманске память о заслугах Валериана Ляхницкого жива, но, к сожалению, в России о них забыли. А ведь это он спроектировал и построил большую часть портов СССР! Нельзя забывать тех, кто вложил столько сил и разума в развитие страны!

Внук великого исследователя Юрий Ляхницкий передал порту открытки своего деда и другие личные вещи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Руководству порта Юрий Ляхницкий преподнес подарок, которому нет цены: книгу 1918 года - задокументированную рукописную портовую историю нашей страны. На страницах пометки и примечания Валериана Евгеньевича. Также его внук оставляет в Мурманске открытки, которые ученый - страстный коллекционер - собирал в разных странах, и другие документы.

Юрий Сергеевич вспомнил, что работать на Крайнем Севере его деду было непросто. Но, несмотря на свою мягкость и интеллигентность, все невзгоды и трудности он преодолевал со стойкостью солдата. Он надевал по несколько слоев одежды, но работал в любой холод, терпел страшную качку во время выходов в море. А когда вез документы и наработки в Санкт-Петербург, его чуть не расстреляли. Благодаря его мужеству вырос заполярный красавец порт.

- Порт старше города-героя, что о многом говорит. Это одно из немногих предприятий, которое, по сути, определило судьбу Мурманска. Порт - особое место не только на карте города, но и в сердцах мурманчан. Он прошел вместе с Мурманском и мирное время, и военное лихолетье. Сейчас мы вместе идем семимильными шагами в будущее. От его дальнейшей судьбы во многом зависит и будущее города-героя, ведь это один из крупнейших налогоплательщиков, тысячи рабочих мест. От лица всех мурманчан поздравляю торговый порт со 105-летием, и мы вместе будем готовиться к 105-летию Мурманска, - сообщил глава администрации столицы Заполярья Евгений Никора.

Мурманский морской торговый порт в свой день рождения не только принимает подарки, но и дарит. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не стоять на месте

Мурманский торговый порт никогда не спит, работа идет без выходных. Неслучайно он является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Планов на будущее много - как по развитию компании, так и по вкладу в жизнь города. Например, был реконструирован сквер у морвокзала, где установили бюст Валериана Ляхницкого, в музее ММТП в эти дни заработала мультимедийная экспозиция. Александр Масько отметил, что рассматривает вариант установки памятника геодезистам.

- Мы с вами понимаем, что в Арктике даже сейчас сложно что-либо строить, а представьте, каково было тем, кто 105 лет назад возводил порт - такое сложное гидротехническое сооружение! Остается только восхищаться их стойкостью. Мы горды, что в наши дни коллеги успешны, несмотря на все сложности, - обратился к работникам порта спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Порт и город идут рука об руку. Мы видим большой вклад в экономику, восстановление социальной справедливости. Мы все очень надеемся, что компания будет процветать, будем смотреть, как играют огнями краны. Верю, что она станет еще современнее, еще успешнее. Сегодня Мурманский морской торговый порт является воротами Северного морского пути. И та точка, которая была выбрана в тот момент Валерианом Ляхницким, сейчас позволяет нам строить большой логистический хаб, необходимый нашей стране.

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