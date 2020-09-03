Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 сентября 2020 года: в правительстве региона объяснили новый рост числа заболевших

В Мурманской области пошел рост числа заболевших коронавирусом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12967 заболевших COVID-19, 10501 человек выздоровел и 165 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7111 человек. 50 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, пока затишье - 2315 заболевших.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 10552 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 75 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 1119), Печенгском районе (+20, всего 491), Мончегорске (+1, всего 524) и Кандалакшском районе (+1, всего 144).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 7111 случаев
Белокаменка - 2315 случаев
Североморск - 1119 случаев
Мончегорск – 524 случая
Печенгский район - 491 случай
Кольский район - 433 случая
Апатиты – 275 случаев
Кировск – 164 случая
Кандалакшский район – 144 случая
Оленегорск – 127 случаев
Ковдорский район - 121 случай
Ловозерский район - 56 случаев
Терский район – 30 случаев
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 7111
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 30
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 144
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 275 и 164 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 433 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
И снова здорово?
Со среды северяне заметили, что снова растет число заболевших. В правительстве Мурманской области объяснили причину.
- Рост выявленных носителей CoVID-19 в Мурманской области в основном связан с общим тестированием всех учителей в регионе перед началом учебного года. Всего проведено 4936 тестов среди педагогов. Из них тесты выявили 18 «положительных» или 0,3% от общего числа обследованных, - уточнили в оперативном штабе.
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