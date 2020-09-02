Подготовка кадров – в приоритете

Сегодня в Санкт-Петербургском горном университете по целевому направлению ФосАгро обучается 85 студентов, 61 из них – выпускник профильных «ФосАгро-классов». Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

В том, что в этот День знаний школьники и студенты сели за парты в классах и аудиториях, а не начали учебу в дистанционном формате, есть особенная радость. Компания «ФосАгро» в первый день осени поздравила всех причастных с праздником, имеющим нотки чувства победы над обстоятельствами.

Ценность в людях

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев встретил Первое сентября в северной столице, где распахнулись для студентов двери Санкт-Петербургского горного университета. С вузом у компании отношения особенные: это настоящая кузница кадров.

В настоящий момент в ФосАгро трудятся 450 выпускников Горного университета, в том числе абсолютное большинство – порядка 330 человек – на горно-обогатительном комплексе компании в Мурманской области

Обучение в лучшем вузе - верный шаг к успешной карьере. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Первый, самый важный шаг вы сделали верно - поступили в Горный. Здесь готовят лучших инженеров, которые дальше идут работать в лучшие компании отрасли, и в первую очередь на наш комбинат «Апатит» – жемчужину горнодобывающей промышленности России. Они – основа нашей команды, которая обеспечивает «ФосАгро» мировое лидерство среди производителей минеральных удобрений. От того, насколько усердны вы будете в учебе, зависит вся ваша карьера, самореализация и благополучие, - отметил на открытии учебного года Андрей Гурьев.

Ректор Владимир Литвиненко отметил, что Горный университет входит в двадцатку самых сильных горно-технических вузов мира. Студенты проходят практику в лучших компаниях, в том числе в подразделениях «ФосАгро».

Горный университет входит в число лучших горно-технических вузов мира. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

По уже сложившейся традиции руководители ФосАгро после линейки встретились со студентами Горного, обучающимися по целевым программам компании. Открывая встречу, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

– За последние 5 лет, пока вы учились, компания тоже не стояла на месте. Мы активно росли как в объемах производства, увеличив выпуск удобрений на 40% до 9,5 миллионов тонн, так и в его качестве. За последние 5 лет инвестиции в расширение и модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий превысили 190 миллиардов рублей. В то же время мы прекрасно понимаем: за каждой современной технологией стоят люди. Поэтому «ФосАгро» считает приоритетом создание комфортных условий для своего главного богатства - сотрудников, которые трудятся на рудниках, фабриках, заводах, во вспомогательных подразделениях. Это является фундаментом всей социальной политики компании, в том числе подписанного накануне нового коллективного договора компании, одного из лучших в отрасли и промышленности в целом.

Руководители «ФосАгро» рассказали о компании и преимуществах работы на ее производственных комплексах. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Первоклассник, у тебя сегодня праздник!

Но перенесемся из Санкт-Петербурга в Апатиты и Кировск, где учеников поздравил Кировский филиал АО «Апатит». 950 первоклассников из этих городов получили подарки с канцелярскими принадлежностями от компании. Еще 60 наборов уехали в Терский район.

Как отметил заместитель директора КФ АО «Апатит» по социальной политике Александр Гусарин, шефская работа является одной из приоритетных задач социальной политики «Апатита». Заключается помощь в том, что компания выделяет средства на техническую и материальную начинку школ от интерактивных досок до компьютеров. Особенно важно было получать такую помощь в период пандемии, когда от оборудования зависело, не встанет ли образовательный процесс.

Также в День знаний в апатитской школе №15 и кировской №5 состоялись классные часы для учащихся «ФосАгро-школ». Ученикам десятых «ФосАгро-классов» передали планшеты и дневники от компании «ФосАгро». В этих классах учатся те, кто уже знает, с какой профессией связать свою жизнь и поставил перед собой цель прийти на работу на предприятия компании.

- «ФосАгро» не только предоставляет возможность получать необходимые знания, но и обеспечивает возможность специализации на тех предметах и науках, которые наиболее востребованы на нашем производстве. Первые выпускники «ФосАгро-классов», получившие образование в ВУЗах, приходят трудиться на наше предприятие. Я уверен, что у этих ребят отличное будущее, и они займут достойное место в нашей социально ориентированной компании, - в онлайн формате к школьникам обратился генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Тимофей Курбатов из «ФосАгро-школы» №15 за успехи в учебе стал «Учеником года ФосАгро-класса» и получил ценный подарок и грамоту. У других школьников профильного направлении есть стимул побороться за это звание и оценки, которые помогут в поступление в Горный вуз. Дверь в успешную карьеру открыта – остается шаг за шагом идти к цели.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Санкт-Петербургском горном университете по целевому направлению ФосАгро обучается 85 студентов, 61 из них – выпускник профильных «ФосАгро-классов».

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