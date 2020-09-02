«Норникель» проводит конкурс беспроцентных займов для предпринимателей

Новые бизнес-проекты дадут вторую жизнь Печенгскому району. Фото: правительство Мурманской области

Этим летом стартовал беспрецедентный для Мурманской области конкурс при поддержке компании «Норникель». Предприниматели могут получить беспроцентные займы до 30 миллионов рублей и консультационную поддержку для открытия своего дела в Печенгском районе.

Этот конкурс прежде всего интересен тем, кто хочет развивать торговлю и производство, туризм или заниматься восстановлением экологии. Это уникальный шанс не платить проценты по кредиту банку, а сэкономить деньги и вложить их в свою мечту.

Прием заявок закончится 15 сентября. Как будет проходить конкурс, какие у него условия, как будут выбирать победителей - ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале, посвященном данной теме. Мы собрали для вас подробную информацию об инициативе «Норникеля», комментарии экспертов и много другое.

Читайте все о конкурсе здесь.

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