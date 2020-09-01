Александр Ситнов: «ФосАгро еще раз подтвердила статус компании высокой социальной ответственности»

Важный момент в истории «ФосАгро»: директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов и председатель объединенной профсоюзной организации «ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов подписали новый коллективный договор. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

В «ФосАгро» конкретными делами показывают, что какое бы тяжелое не было время, нужно хорошо работать и заботиться о коллективе. Несмотря на пандемию коронавируса, компания нарастила объем производства и продажу минеральных удобрений. И это было бы невозможно, если бы не ответственный подход сотрудников компании к делу. И чтобы их условия работы были располагающими к новым рекордам, в Кировском филиале АО «Апатит» и других производственных комплексах «ФосАгро» утвердили новый коллективный договор, действующий до 2023 года.

- Отдельное направление нашей работы - улучшение условий труда, повышение эффективности и безопасности труда, - подчеркнул директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов. – На предприятии реализуется комплексная программа по улучшению бытовых условий, в цехах, административно-бытовых зданиях, душевых, столовых, что является важной и неотъемлемой частью стратегии по модернизации производственных мощностей.

Принятию коллективного договора предшествовала большая работа: почти год назад началась аккумуляция предложений от работников. И после их оценки и обработки документ был готов, его подписали директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов и председатель объединенной профсоюзной организации «ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов.

- Подписание улучшенного коллективного договора в КФ АО «Апатит» - знаковое событие предприятия и всей компании в целом. Профсоюз «ФосАгро-Апатит» тесно сотрудничал с профсоюзными организациями из Череповца, Балаково и Волхова для унификации социальных гарантий, и льгот. Это значит, что компания действует как единый механизм, - отметил председатель объединенной профсоюзной организации «ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов.

Профсоюз «ФосАгро-Апатит» тесно сотрудничал с профсоюзными организациями из Череповца, Балаково и Волхова. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Что представляет собой новый договор, который сами работники и эксперты уже назвали лучшей версией за всю историю существования такого правового акта на предприятии, а также в отрасли в целом?

В нем появилась детализация. В частности, отдельно описываются особенности труда женщин и молодежи, материальной помощи неработающим пенсионерам (к вкладу ветеранов в развитие предприятия всегда относятся с особым уважением) и другим категориям.

Также вырос размер материальной помощи по разным направлениям, появились выплаты, которых не было ранее: ветеранам ко Дню горняка, к 23 февраля и 8 Марта. По новой редакции колдоговора предприятие обязуется ежегодно выделять ветеранам льготные путевки в санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и бесплатные путевки в санаторий «Изумруд» в городе Балаково.

По данным Дениса Бродкова, председателя Ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения», куда входят первичные профсоюзные организации всех предприятий Группы «ФосАгро», общий объем финансирования гарантий по коллективным договорам, включая ДМС, спортивные и культурно-массовые мероприятия, организацию отдыха работников и детского летнего отдыха, оздоровления в корпоративной системе профилакториев, выплаты в связи с семейными событиями, помощь родителям первоклассников и многодетным семьям, вырастет на 3% - до 1,1 миллиарда рублей.

«ФосАгро» на своем примере показывает, что если создавать оптимальные условия труда, то проблемы с кадрами не будут – на рабочие места потянутся лучшие специалисты.

- «ФосАгро» еще раз подтвердила статус компании высокой социальной ответственности, настоящих отраслевых пионеров. На три года создается фундамент гарантированной социальной поддержки работников предприятий, несмотря на пандемию коронавируса и общий спад экономической активности в мире», - подчеркнул председатель профсоюза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов.

То же будет в 2023 году, когда закончится срок действия этого договора? Сомнений нет, что появится новый документ, который будет еще лучше. В компании уже взяли курс на эту цель.

- Дальнейшая унификация колдоговоров подчеркивает укрепление нашей корпоративной общности. У каждого из нас своя профессия, но все мы – одна большая семья, где права каждого работника защищены в максимальной степени, - уверен генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

КОНКРЕТНО

Как выросла материальная помощь сотрудникам предприятия:

- одному из официальных представителей первоклассников ко Дню знаний - с 5 до 8 тысяч рублей;

- по семейным обстоятельствам в связи с особо трудным материальным положением - с 5 до 10 тысяч рублей в год на работника;

- одному из родителей, имеющему на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет и/или детей от 18 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях, но не дольше, чем до достижения ими возраста 24 лет, в том числе, усыновленных (удочеренных), а также подопечных в приемной семье, ко Дню знаний - с 5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей на каждого ребенка;

- в связи с похоронами работника, его родственников (отец, мать, дети, муж, жена, брат, сестра, опекун, попечитель, усыновитель, подопечный, усыновленный), ветерана предприятия - с 25 до 30 тысяч рублей.

- увеличен аванс на покупку проездных билетов работникам, имеющим право на оплачиваемый проезд в отпуск, и членам их семей с 15 до 20 тысяч рублей на человека.

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