К 2021 году все школы Мурманской области получат доступ к высокоскоростному Интернету

В новом учебном году меры безопасности в школах будут усилены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько было опасений, что День знаний в Мурманской области из-за коронавируса будут встречать по домам в обнимку с телефонами и компьютерными, ведь опять вернется дистанционное обучение. Но все-таки праздник состоится в почти привычном виде. Хотя с первого сентября школьников и их родителей все-таки ждут новшества.

Виртуальная «домашка»

- Мы нацелены на сохранение традиционного обучения. Педагог остается ключевым человеком в образовании. Дистанционные технологии будут дополнять его работу, - отметила на заседании правительства Мурманской области министр образования и науки Анна Головина.

Словом, дети сядут за парты, но все-таки придется не только учителя слушать и в тетрадке писать, но и пользоваться техников. Почти 100 школ Заполярья заявились для участия в программе Сбербанка «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Работать она будет так: часть домашнего задания ученики будут выполнять по старинке, а вот другая будет размещена в электронном виде. Каждый школьник будет получать индивидуальные задания, потому что система будет анализировать, какой материал ребенок усвоил, а какой нет. Если есть пробел в знаниях, его будут стараться дополнять за счет заданий по данной теме. А учителя будут получать отчеты от системы и анализ успехов учеников. В этом году работу платформы опробуют на пятиклассниках.

Фото: оперативный штаб в Мурманской области

Также 45 школ будут использовать «Яндекс-учебник» по информатике. В 51 школе будут электронные школы учебников. Чтобы образовательные учреждения тянули такую нагрузку, были выделены 200 бюджетных миллионов рублей на дооснащение техникой от мобильных классов для компьютеров для административного персонала.

Тянет или не тянет?

Дистанционное образование показало, что должно быть не только «железно», но и хороший Интернет. Многие школы, особенно в отдаленных населенных пунктах вроде Краснощелья, не потянули обучение в сети: сигнал плохой.

- В 2021 году все школы должны будут иметь возможность использовать высокоскоростной Интернет, - заверила Анна Головина.

При этом пять малокомплектных школ хотят начать учебный год в дистанционном режиме работы, а в пятидесяти двух образовательных учреждениях, где не перешли на пятидневку, шестой день обучения – субботу – сделают «днем выбора»: дети и родители смогут выбрать, хотят ли они приходить и заниматься в классах или все-таки учиться из дома.

- Но я прошу проследить, чтобы был выбор. Удобно школьнику в эту субботу заниматься дистанционно – пусть учится так. Остальные же могут посещать занятия, - сделал акцент губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Должны быть конкретные решения по каждой семье.

Глава региона обратился к руководству школ с просьбой не равнять всех учеников под одну гребенку.

Фото: оперативный штаб в Мурманской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пилотный проект

Переход на дистанционку в Мурманской области шел со скрипом: ни учителя, ни техническое оснащение школ и возможности семей оказались не готовы к резким переменам. За считанные дни всем пришлось узнать, что есть приложения для проведения уроков в режиме онлайн, сотни человек искали компьютеры и смартфоны, чтобы образовательный процесс не встал на паузу. Хотя такой апгрейд назревал давно: в Мурманской области часто из-за холодов отменяют занятия, и у школьников получаются вынужденные каникулы.

Поэтому в минобразовании региона решили, что надо сделать образцовую лабораторию, по примеру которой будут работать наши школы, гимназии и лицеи. Такая появится на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Фото: оперативный штаб в Мурманской области

- Помимо этого во всех профессиональных образовательных учреждениях будут создаваться вебинарные комнат. А в Мурманском колледже экономики и информационных технологий и в Оленегорском горнопромышленном колледже будут дистанционно проводиться непрофильные занятия и те, которые не требуют отработки навыков на местах, - сообщила Анна Головина.

КСТАТИ

О том, какие новшества ждут учеников и родителей с 1 сентября, говорили уже не раз.

Но появились и новые разъяснения. Так, актуальный вопрос – что делать, если ребенок заболел коронавирусом дома.

Как рассказали в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, родители должны оставить ребенка дома, вызвать врача, оповестить школу, а после лечения предоставить отрицательный тест и медзаключение. Школа должна организовать для ученика дистанционное обучение, в классе на 14 дней вводится карантин, каждый день ведется журнал результатов утренней термометрии.

Если в классе коронавирус диагностируют более чем у трех учеников, то весь его коллектив переводится на домашний карантин, при этом вводится дистанционное обучение. На десятый день всем делают тест, а 14 дней дети с отрицательным анализом возвращаются в школу.

В случае, если ученик пришел на занятия с признаками болезни, его изолируют в отдельное помещение, вызывают родителей и врача.

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