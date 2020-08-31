Работа кипит: в Кировске строят и обновляют социальные и туристические объекты

На курорте «Большой Вудъявр» строят панорамный ресторан. Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Чем живет Кировск, который наравне с Апатитами в этом году оказался, пожалуй, в самом непростом положении среди всех муниципалитетов из-за пандемии коронавируса? Ответ на этот вопрос генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис получили во время своей поездки в город, приуроченной ко Дню Горняка, который в этом году состоялся, несмотря на все трудности.

Головокружительные планы

Глава компании и глава региона посетили социальные объекты, которые строят и улучшают при содействии компании «ФосАгро». Напомним, в июне этого года правительство Мурманской области и холдинг подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы. По нему за три года из заполярного бюджета и бюджета компании будут выделены почти 4 миллиарда рублей на устойчивое развитие региона, городов Кировск и Апатиты и Кировского филиала АО «Апатит».

«ФосАгро» видит развитие агломерации не только в плане промышленности, но и туризма: Хибины и сейчас являются центром притяжения спортсменов и путешественников, а после того, как будут введены интересные объекты и обновлены уже существующие, туристический поток должен вырасти в разы. Например, на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» - на северном склоне горы Айкуайвенчорр - появится уникальный панорамный ресторан, в котором также будут бар и кафе.

В Кировске создают новые объекты, которые будут интересны туристам, например, панорамный ресторан в Хибинах. Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Разработкой концепции и всем проектом занимается известное архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. В настоящее время закончены работы по монолитным конструкциям здания, ведутся работы по архитектурному остеклению. Как отметил глава региона, головокружительные виды станут еще одной достопримечательностью.

- Отдельный акцент мы делаем на развитие Кировска как курорта. Он привлекает туристов и дает возможность самим жителям Мурманской области прекрасно отдохнуть. Комплексный подход в развитии туристического кластера, который мы ведем вместе с компанией «ФосАгро», позволяет радикально повышать качество жизни северян и увеличивает приток сюда туристов, которые тоже дают возможность и загрузку для малого и среднего бизнеса, - отметил Андрей Чибис.

Акцент на медицину и спорт

То, как власть и бизнес рука об руку меняют жизнь северян, можно увидеть своими глазами уже сейчас. «ФосАгро» выделила 23 миллиона рублей, чтобы уже в сентябре на базе медицинского центра «Тирвас» начала работу клинико-диагностическая лаборатория, где уже сейчас выполняется до 500 исследований в день, в том числе на COVID-19.

- Получены шесть анализаторов различного назначения: гематологический - для выполнения общеклинических анализов крови, биохимический, иммуноферментный анализатор для выявления антител иммуноглобулинов, в том числе к ковиду, мочевой анализатор, химико-токсикологический анализатор для выполнения тестов на наркотики, - сообщили детали проекта в пресс-службе АО «Апатит».

«ФосАгро» вложила 23 миллиона рублей в создание клинико-диагностической лаборатории на базе медицинского центра «Тирвас». Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Также Андрей Гурьев и Андрей Чибис посетили молодежно-культурный центр «ДРОЗД – Хибины», где вовсю идет реконструкция. Финишная прямая работ назначена на 31 декабря. Уже в новом 2021-м году юные спортсмены смогут оценить четыре спортивных зала – для занятий самбо, художественной гимнастикой, хореографией и игр, а также тренажерный зал. А активных кировчан ждут в волонтерском, восстановительном центрах и военно-патриотической подготовки. В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве в этом учебном году открывается хоккейная школа апатитчанина Сергея Федорова.

Очень здорово, что в Кировске появится еще один востребованный спортивный объект. Радует, что все больше и больше детей и подростков выбирают спорт, а не улицу, здоровый образ жизни, а не бутылку. Цифры говорят сами за себя. Если в 2014 году под знаменами «ДРОЗД-Хибины» занималось 700 детей, то спустя 6 лет – две тысячи 400. Шесть лет назад проводилось 30 мероприятий в год, а в 2019 году порядка 260 мероприятий!

31 декабря в молодежно-культурном центре «ДРОЗД – Хибины» завершат реконструкцию. Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Всего в «ДРОЗД-Хибины» 20 видов секций, в которых занимается более 2000 детей под руководством 50 инструкторов. Особая важность центра в том, что юных северян сюда принимают с четыре лет. Ресурсное обеспечение АНО «ДРОЗД-Хибины» компанией «ФосАгро» в 2019 году составило почти 39 миллионов рублей.

- Мы сделали акцент на социальных проектах, на развитии здравоохранения, спортивной и туристической инфраструктуры. Реализация этих программ позволит повысить качество жизни не только в Кировске и Апатитах, но и в регионе в целом, станет важным шагом на пути повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе повысит ее значение как центра спортивного туризма, - подчеркнул Андрей Гурьев.

По итогам поездки Андрей Чибис поблагодарил «ФосАгро» за внимание к городам присутствия и всей Мурманской области в целом и высокую социальную ответственность.

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