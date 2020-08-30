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Политика

Ни техника, ни люди не подведут! В Корзуново прошло танковое шоу в рамках «Армия-2020»

Прокатиться на боевых машинах мог любой желающий
Елена МолодцоваЕлена МолодцоваЕленаМолодцова
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Боевые машины во всей красе показали, на что способны!

Боевые машины во всей красе показали, на что способны!

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Увидеть всю гордость российской армии северяне могут не так часто: на традиционном параде Победы или на выставке, но и тогда не удастся оценить всю мощь современного вооружения. Такая возможность была у жителей Мурманской области, приехавших в Корзуново 29 августа, где в рамках форума «Армия-2020» состоялось танковое шоу.

Мурманск от Корзуново отделяет 156 километров, но поверьте, их стоило преодолеть, чтобы познакомиться с вооружением 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной ордена Кутузова бригадой. Скучать приехавшим издалека гостям не пришлось!

Танковое шоу не оставило северян равнодушными.

Танковое шоу не оставило северян равнодушными.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Служить одно удовольствие!

На традиционной выставке военной техники гостей ждали грозные «Тигры», транспортеры, мощные «Торы», меткая «Стрела-10», самоходная «Гвоздика» и арктическая пекарная на гусеницах. И все это можно было не только посмотреть, но и, как говорится, пощупать.

- Только за последние три года пришло много образцов вооружения, в частности комплексы тылового обеспечения для приготовления хлеба-булочных изделий и цистерн для перевозки воды, которые не позволяют ей замерзать в наших арктических условиях. Кроме того, идет замена морально и физически устаревших «КАМАЗов». Благодаря хорошему тыловому обеспечению войска смогут эффективнее выполнять поставленную боевую задачу, - рассказывает врио заместителя командира 200 бригады по военно-политической работе, майор Игорь Горшков.

Комплексы беспилотной авиации, новые образцы танков Т-80БВМ, которыми полностью перевооружен танковый батальон, зенитные подразделения бригады ПВО, которые получили модифицированные ТОР-2М и проходили ходовые испытания именно здесь, на Крайнем Севере, зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.

- Служить одно удовольствие! Когда видишь новую технику и личный состав, который хочет служить на ней, сердце радуется, - говорит Игорь Горшков.

Оглушительное зрелище

Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А значит, добро пожаловать на танковую директрису.

Шоу военной техники открыл оркестр 200-ой бригады под руководством майора Святослава Трофимова. Музыканты сыграли попурри из джазовых композиций и выполнили дефиле на танкодроме перед трибунами со зрителями.

Музыканты сыграли попурри из джазовых композиций.

Музыканты сыграли попурри из джазовых композиций.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Их выступление предвосхитило главную часть представления. На глазах у изумленной публики экипаж «арктического» танка Т-80БВМ прыгнул с трамплина и дал оглушительный залп из пушки. Признаться, такой маневренности от на первый взгляд неповоротливой машины никто не ожидал.

- Я всегда мечтал стать танкистом - хотел быть как дед, и, как видите, моя мечта осуществилась. Танк быстрый, очень мягкий, маневренный. Пройти может абсолютно везде: и в заснеженных районах, и каменной местности, и по болотам. Это уникальная машина, которую очень тяжело поразить в бою. Управлять такой машиной - честь для меня! - с гордостью говорит механик-водитель Т-80БВМ, ефрейтор Василий Васькин.

Как оказалось, танк - машина крайне универсальная и пригодна не только для выполнения боевых, но и бытовых задач. Танкисты 200 бригады показали виртуозное владение техникой - стволом орудия они забили гвоздь в деревянный столб, а затем ножом, прикрепленным к срезу ствола, аккуратно разрезали на две половины арбуз.

Мастерское вождение с преодолением естественных препятствий продемонстрировали механики-водители многоцелевого легкобронированного гусеничного тягача МТ-ЛБВ и бронетранспортера БТР-82А. Кстати, оценить эти машины по достоинству мог любой желающий - военные катали всех.

Вместо ножа арбуз разрезал танк!

Вместо ножа арбуз разрезал танк!

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Служить рад

Конечно, дети, да и взрослые были в восторге от такого шоу и непосредственного контакта как с современной военной техникой, так и с военнослужащими. Глаза северян горели. Желающих вступить в ряды вооруженных сил России ждали в специально оборудованной палатке.

- Мы проделали агитационную работу в учебных заведениях, школах и среди юнармейцев и ориентируем их на поступление в военные училища. Каждый год порядка 10-15 военнослужащих нашей бригады поступают в высшие учебные заведения, стремясь повысить свою подготовку и служить уже в офицерском звании, - отмечает Игорь Горшков.

Чтобы служить по контракту, надо иметь хорошее здоровье.

Чтобы служить по контракту, надо иметь хорошее здоровье.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Однако, чтобы служить по контракту, надо иметь хорошее физическое и психологическое здоровье.

- Первоначальное психологическое тестирование занимает 10-15 минут, подгон - 2-3 часа. Мы выявляем возможные психические отклонения и различные склонности, которые могут негативно сказаться на военной службе, - объясняет начальник группы психологической работы, старший лейтенант Вячеслав Женихов.

Кроме того, потенциальным коллегам рассказывают о социальных гарантиях и об особенностях службы в 200 бригаде.

29 августа палатку посетили около десяти человек, и двое захотели служить.

- Лично мне служить очень нравится. Я занимаюсь любимым делом. И у меня есть уверенность в завтрашнем дне, что моя семья будет обеспечена, - честно признается Вячеслав Женихов.

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