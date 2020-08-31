Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 31 августа 2020 года: количество умерших от коронавируса выросло до 159

Коронавирус отступать не хочет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12760 заболевших COVID-19, 10321 человек выздоровел и 159 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6972 человека. 46 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние дни ковид подтвердили сразу у трех рабочих, а 28 и 29 августа - еще у двух.Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2315.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10445 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 64 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4 всего 1090), Печенгском районе (+11, всего 467), Мончегорске (+2,всего 521) и Ковдорском районе (+1, всего 121).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6972 случая

Белокаменка - 2315 случаев

Североморск - 1090 случаев

Мончегорск – 521 случай

Печенгский район - 467 случаев

Кольский район - 430 случаев

Апатиты – 273 случая

Кировск – 162 случая

Кандалакшский район – 143 случая

Оленегорск – 123 случая

Ковдорский район - 121 случай

Ловозерский район - 56 случаев

Терский район – 30 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6972

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 30

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 143

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 273 и 162 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Ковид не отступает

Коронавирус забирает все больше жизней. Так, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, от опасной инфекции в регионе скончались 159 человек. Каждый день прибавляется по 1-4 жертвы. Исключением стало лишь 28 августа - в этот день впервые с начала месяца от ковида никто не умер. Но затишье длилось недолго, 29 и 30 августа скончались еще два пациента. И это, к сожалению, не предел.

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